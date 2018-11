Arbeitskräfteangebot wächst bis zum Jahr 2050 um fünf Prozent

Statistik Austria: Künftig mehr Frauen und mehr Ältere in Beschäftigung

Laut Erwerbsprognose der Statistik Austria wird in Österreich die Zahl der Beschäftigten bis zum Jahr 2050 um fünf Prozent zulegen. Ohne Zuwanderung würde das Angebot an Arbeitskräften bis dahin um 17 Prozent zurückgehen. Bis 2080 würde das Arbeitskräfteangebot ohne Zuwanderung sogar um 35 Prozent schrumpfen.

Ein Großteil des Anstiegs an Arbeitskräften sei mit internationaler Zuwanderung abgedeckt, erklärte gestern Statistik Austria-Chef Konrad Pesendorfer. Es werden aber auch deutlich mehr ältere Personen und Frauen arbeiten. So nimmt die Zahl der über 55-jährigen Erwerbspersonen zwischen 2017 und 2050 um mehr als die Hälfte zu – von aktuell 690.000 auf 1,06 Millionen. Deren Anteil an der gesamten Erwerbsbevölkerung steigt von 15 Prozent im Jahr 2017 auf 22 Prozent im Jahr 2050.

bezahlte Anzeige

Auch die allgemeine Erwerbsquote wird beträchtlich steigen: Von 76 Prozent im Jahr 2017 auf 81,8 Prozent im Jahr 2050. Der Frauenanteil legt ebenfalls zu – von 46,6 auf rund 49 Prozent.