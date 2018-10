Arbeitslosigkeit um acht Prozent gesunken

In Oberösterreich waren im September 31.201 Menschen arbeitslos- 3734 Personen weniger, als im September des Vorjahres. Das ist ein Rückgang von 10,7 Prozent. Die Arbeitslosenqoute liegt bei 4,4 Prozent. Nach Salzburg und Tirol kann das Land ob der Enns bundesweit die drittniedrigste Quote aufweisen. Am stärksten fiel der Rückgang bei den älteren Arbeitslosen von 50 bis 54 Jahre auf. Hier suchten im Vormonat 14,6 Prozent weniger Menschen Arbeit als noch im Vorjahr. Außerdem ging die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr um 23,4 Prozent zurück. „Der heimische Arbeitsmarkt zeigt sich auf hohem Niveau stabil. Der positive Trend führt nun auch zu einem kräftigen Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit. Das zeigt, dass auch für Menschen mit Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt wieder Chancen bestehen“, freut sich AMS-Landesgeschäftsführer Gerhard Straßer. Weitere Besonderheit im Land ob der Enns ist ein großer Lehrstellenüberhang. Der September ist üblicherweise jener Monat, in dem sich am meisten Lehrstellensuchende beim AMS registrieren lassen. 678 Lehrstellensuchenden standen in Oberösterreich 3163 offene Lehrstellen gegenüber. Auf einen Lehrstellensuchenden kamen im Durchschnitt also knapp fünf offene Lehrstellen.

Arbeitslosenqoute bei 4,8 Prozent

bezahlte Anzeige

Bundesweit gesehen liegt die Arbeitslosenquote bei 4,8 Prozent und somit nähert sich Österreich der Marke für Vollbeschäftigung an. Die Quote ist mit 11,7 Prozent in Wien am höchsten und fast am anderen Ende Österreichs, nämlich in Tirol, mit 4 Prozent am niedrigsten. Ende September standen in Österreich knapp 80.000 offenen Stellen 344.921 Arbeitslose (inkl. Schulungsteilnehmer) gegenüber. Auch bundesweit kann man einen Rückgang der Langzeitarbeitslosen (-16,4 Prozent) beobachten. Erstmals seit Jahren gibt auch auf Bundesebene einen Lehrstellenüberhang. 10.144 offenen Lehrstellen standen 8526 Lehrstellensuchende gegenüber. Der größte Rückgang der Arbeitslosigkeit ist im Bereich Bau zu verzeichnen. Hier suchten im September 13,5 Prozent weniger Menschen einen Job, als im September des Vorjahres. Die meisten Menschen waren beim zweitgrößten Arbeitsgeber, nämlich dem Handel arbeitslos gemeldet. Doch auch hier beträgt der Rückgang 8,7 Prozent.

Quote in der EU so niedrig wie vor zehn Jahren

Auch auf EU-Ebene gibt es bezüglich Arbeitslosigkeit gute Nachrichten. In der Eurozone lag die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im August 2018 bei 8,1 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit November 2008. In der EU-28 lag die Quote im August bei 6,8 Prozent. Laut Eurostat Schätzungen waren im August in der EU-28 insgesamt 16,657 Millionen Menschen arbeitslos, davon 13,220 im Euroraum. Am niedrigsten war die Arbeitslosigkeit in der Tschechischen Republik (2,5 Prozent), in Deutschland und in Polen (je 3,4 Prozent). Österreich hatte unter den EU-Staaten die siebenniedrigste Quote. Am höchsten war die Arbeitslosigkeit in Griechenland (19,1 Prozent) und Spanien (15,2 Prozent). Griechenland findet sich aber auch auf der Liste der Länder, in denen der Rückgang der Arbeitslosigkeit am stärksten war. Im Juni 2017 wurde noch eine Arbeitslosenquote von 21,3 Prozent registriert.