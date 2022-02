Arbeitsmarkt erholt sich spürbar

Die oberösterreichische Arbeitsmarktsituation hat sich spürbar verbessert: Ende Jänner gab es mit 672.000 Beschäftigten um 17.479 mehr als im Jänner 2021.

Zugleich ist die Zahl der Arbeitslosen in OÖ im Vergleich zum Vorjahresmonat um 15.288 auf 38.264 zurückgegangen. Auch die Arbeitslosenquote ist in OÖ zurückgegangen – um 2,2 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent.

Österreichweit beträgt die Arbeitslosenquote 8,1 Prozent. „Damit ist die aktuelle oö. Arbeitsmarktsituation auch deutlich besser als im Vor-Corona-Jänner 2020: Damals hat es 600.000 Beschäftigte sowie 43.789 Arbeitslose und eine Arbeitslosenquote von 6,2 Prozent in Oberösterreich gegeben“, stellten am Dienstag Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner fest.

Bedarf steigt weiter

Doch es gelte weiterhin: „Jede und jeder Arbeitslose ist noch einer zu viel. Zugleich wächst der Arbeitskräfte-Bedarf in Oberösterreich nach wie vor. Daher bleibt die Aus- und Weiterbildung weiterhin ein zentraler Schwerpunkt für uns, um die Menschen für jene Jobs zu qualifizieren, in den Arbeitskräfte dringend gesucht werden.“ Dazu ist auch derzeit wieder ein ‚Pakt für Arbeit & Qualifizierung‘ für Oberösterreich in Ausarbeitung, so Stelzer und Achleitner. Per Ende Jänner waren in Österreich 404.943 Personen arbeitslos – etwas mehr als Ende Dezember. Der saisonale Höhepunkt der Arbeitslosigkeit – üblicherweise im Jänner – dürfte überschritten sein, sagte Arbeitsminister Martin Kocher am Dienstag. Die Arbeitslosenquote betrug 8,1 Prozent. Ende Jänner 2021 waren in Österreich noch 535.470 Personen arbeitslos gemeldet – um 130.527 mehr als jetzt.