Ein 26-jähriger Arbeiter hat sich am Dienstag in Weißkirchen (Bezirk Wels-Land) mit einer Nagelpistole in die Hand geschossen.

Er hatte ein Kabel an einer Trommel befestigen wollen und war abgerutscht, berichtete die Polizei.

Der Stift durchbohrte seine linke Hand und nagelte ihn praktisch an der Trommel fest. Die Feuerwehr befreite den Verletzten, dann wurde er ins Spital gebracht.