Arbeitszeit: Köstinger sieht heimischen Tourismus gestärkt

Die von der Regierung geplante Arbeitszeitflexibilisierung werde den heimischen Tourismus stärken, erwartet Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Im Tourismus werden die Ruhezeiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei geteilten Diensten von bisher 11 auf 8 Stunden pro Tag verkürzt. Zwischen Dienstende und Arbeitsbeginn in der Früh müssen also künftig nur mehr 8 Stunden liegen.

Geteilte Dienste im Gast-, Schank- und Beherbergungsgewerbe bedeutet, dass die Tagesarbeitszeiten durch eine mindestens dreistündige Pause unterbrochen sind. Diese Verkürzung der Ruhezeiten soll innerhalb von vier Wochen und bestenfalls innerhalb der Saison ausgeglichen werden, wenn nicht soll es finanziell abgegolten werden. Weiters soll – nicht nur im Tourismus – die maximal mögliche Arbeitszeit pro Tag auf 12 Stunden erhöht werden, Arbeitnehmer sollen bei „überwiegend persönlichem Interesse“ ein Ablehnungsrecht gegen die elfte und zwölfte Arbeitsstunde bekommen.

„Die Möglichkeit, Arbeitszeiten flexibler zu gestalten, ist für die Tourismuswirtschaft und für die dort beschäftigten Arbeitnehmer/innen ein großer Fortschritt“, so Köstinger in einer Aussendung. „Damit haben wir einen weiteren wesentlichen Punkt aus dem Regierungsprogramm umgesetzt und mehr Flexibilität für Betriebe und Mitarbeiter/innen geschaffen.“ In den Betrieben könnten Arbeitsspitzen besser abgedeckt werden.

Beate Hartinger-Klein, FPÖ-Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, ortet eine „deutliche Verbesserung der Work-Life-Balance“ durch die geplante neue Arbeitszeitregelung. Gerade junge Menschen wollten mehr Flexibilität in ihrer Lebensgestaltung und „dazu gehört auch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit“, so Hartinger-Klein in einer Aussendung. „Menschen wollen arbeiten, um sich etwas aufzubauen, das darf das Gesetz nicht verbieten.“ Die Arbeitgeber würden davon profitieren, weil damit „das gegebene Arbeitszeitvolumen besser an die Auftragslage angepasst werden“ könne.

Als ein Beispiel der geplanten Arbeitszeitregelung führt sie einen Industrieauftrag an: Ein Arbeiter könne demnach künftig etwa 6 Wochen lang je 52 Stunden (je 4 mal 10 und 1 mal 12 Stunden) arbeiten. Sein Zeitguthaben danach ermögliche ihm zweieinhalb Wochen Urlaub oder alternative Auszahlung.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) verweist in einer Stellungnahme gegenüber der APA auf die durch Digitalisierung und Internationalisierung veränderten Arbeitswelten. „Mit dem gestern vorgelegten Entwurf setzen wir einen Schritt zu moderneren und flexibleren Arbeitszeiten, auch wenn andere Länder in der EU hier bereits weiter sind. Damit geben wir den Betrieben die Möglichkeit Spitzenzeiten besser abzufedern und ermöglichen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Freizeit, etwa für die Familie.“