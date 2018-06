Argentinien mit 2:1 im Achtelfinale – Kroatien 2:1

Argentinien hat doch noch den Aufstieg ins Achtelfinale der Fußball-WM in Russland geschafft. Der zweifache Weltmeister gewann am Dienstag zum Abschluss der Gruppe D in St. Petersburg gegen Nigeria mit 2:1 (1:0) und sicherte sich damit Platz zwei hinter Kroatien. Die Kroaten, die das Achtelfinal-Ticket schon fix hatten, besiegten in Rostow am Don mit einer B-Elf Island mit 2:1 (0:0).

Damit kommt es im Achtelfinale zu einem Schlager. In Kasan treffen am Samstag (16.00) Frankreich und Argentinien aufeinander. Kroatien spielt am Sonntag (20.00) in Nischni Nowgorod gegen Dänemark um den Aufstieg ins Viertelfinale.

In St. Petersburg brachte Superstar Lionel Messi die Argentinier mit seinem ersten Turniertor in Führung (14.). Nach einem Foul von Javier Mascherano verwertete Victor Moses einen Elfmeter zum Ausgleich (51.), doch Marcos Rojo schoss die Südamerikaner in der 86. Minute noch zum Sieg und ins Achtelfinale. In Rostow feierte Kroatien den dritten Sieg im dritten Spiel. Milan Badelj (53.) und Ivan Perisic (86.) erzielten die Tore der Kroaten, Gylfi Sigurdsson traf per Elfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich (76.).