Arnautovic und Messi locken die Fans

Von Christoph Steiner

Einmal den FC Liverpool oder den FC Barcelona live vor Ort im Stadion sehen –wohl nicht zuletzt wegen der eher bescheidenen Fußballkost in den heimischen Stadien ein immer größer werdender Wunsch vieler österreichischer Fans. Und damit auch ein immer größer werdender Markt für Reiseveranstalter:

Zahlreiche Anbieter haben mittlerweile Fußball- und Sportreisen im Angebot. Mit Fußballreisen.at schickt sich überdies derzeit ein Portal mit gezielten Marketingmaßnahmen an, sich als Platzhirsch in der zukunftsträchtigen Nische zu positionieren.

3500 Kunden im Vorjahr

2009 gestartet, beförderte der Veranstalter mit Sitz in Wiener Neudorf im vergangenen Jahr bereits knapp 3500 Österreicher zu Spielen nach London, Liverpool oder Barcelona. „Die Nachfrage wird definitiv immer größer, 2012 waren es noch um rund 1000 Passagiere weniger“, erklärt Geschäftsführer und Gründer Christian Pramberger im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Der Plafond soll damit noch nicht erreicht sein. Zwar werde es wohl auch künftig ein Nischenprodukt bleiben, doch es bestehe steigender Bedarf, ist der Fußballfan überzeugt.

Angebot aus OÖ

Indes ist nicht nur Pramberger, der sich nach seiner Zeit in der Sportabteilung bei Ruefa selbstständig gemacht hat, auf den Fußballzug aufgesprungen. Auch der oö. Reiseveranstalter Wiesinger bietet seit geraumer Zeit Sportpackages an. Mit Schwerpunkten auf Spiele in Spanien und England hat man es laut Angaben von Produktmanager Peter Pilat zum Marktführer in Oberösterreich gebracht. Die Nachfrage würde zeitlich immer variieren, aber einige hundert Anfragen im Jahr gäbe es, auch habe man Stammkunden, die immer wieder buchen, berichtet er.

Arnautovic pusht West Ham

Bei den bevorzugten Zielen unterscheiden sich die Oberösterreicher kaum vom Rest des Landes. Bei beiden genannten Veranstaltern stehen der FC Barcelona, Real Madrid bzw. Chelsea, Arsenal, Liverpool und Manchester United ganz oben auf der Wunschliste der Reisenden. „Hier gibt es große Unterschiede. Bei Liverpool können wir bis zu 50 Plätze pro Spiel verkaufen. Bei Manchester City, da können sie noch so gut spielen, verkaufen wir kaum Kontingente“, erklärt Pramberger.

Aber auch ein „Österreicher-Bonus“ macht sich bemerkbar. „Da seit dieser Saison Marko Arnautovic dort spielt, wird West Ham United deutlich öfter nachgefragt“, heißt es bei beiden Anbietern. Auch Peter Stögers Engagement bei Borussia Dortmund macht sich bemerkbar. „Wir bieten neben den Flugreisen auch Busreisen zu Spielen des BVB und Bayern an“, so Pilat.

Darts-WM im Fokus

Nicht mehr ganz glücklich ist Pramberger mit dem Namen Fußballreisen.at. Denn mittlerweile hat das Portal seine Angebote deutlich ausgeweitet, bietet auch Reisen zum Formel 1 Grand Prix in Monaco oder zur Darts-WM in London an. Vor allem das Spektakel im Alexandra Palace boomt, in den vergangenen Jahren hätte der Darts-Sport viele Freunde in Österreich gefunden, so der Gründer von Fußballreisen.at.

Komplettpaket statt Abzocke

Dass sich Reiseanbieter mit Komplettpackages am Markt trotz höherer Preise gegenüber vieler Internetbörsen durchsetzen können, liege an der gebotenen Sicherheit, betonen beide Reisevermittler.

Ab 369 Euro bekommt man derzeit etwa die Eintrittskarte für Barcelona gegen Valencia samt zwei Übernachtungen, Flüge können separat dazu gebucht werden. Dafür könne man sich sicher sein, dass die Karten auch echt sind und man ohne Probleme ins Stadion kommt, erklären die beiden Reiseveranstalter. Diese Sicherheit habe man bei vielen Internetbörsen nicht, betont Pilat. „Die Anzahl der wirklich seriösen Anbieter ist überschaubar, es gibt zu viele Internetplattformen, bei denen Kunden dann ohne Eintrittskarten in Manchester oder Barcelona sitzen“, berichtet Pramberger von negativen Erfahrungen.