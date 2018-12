Arnautovic zum ersten Mal Österreichs Fußballer des Jahres

Marko Arnautovic ist zum ersten Mal zu Österreichs Fußballer des Jahres gekürt worden. Der Wiener gewann die von der APA – Austria Presse Agentur unter den Trainern der zwölf Bundesligisten durchgeführte Wahl mit 36 Punkten klar vor Rekordsieger David Alaba (Bayern München/16 Punkte) und Xaver Schlager (Red Bull Salzburg/10).

Sechs Coaches setzten Arnautovic auf Platz eins, darunter Ranko Popovic vom SKN St. Pölten. “Das Talent war bei ihm nie eine Frage. Ich glaube, dass er aber auch als Mensch gereift und verantwortungsbewusster geworden ist”, sagte der Serbe und vermutete: “Er wird in Zukunft noch besser werden.”

WAC-Betreuer Christian Ilzer bezeichnete Arnautovic als “absoluten Unterschiedspieler, der sich in den letzten Jahren auch großartig ins Nationalteam eingefügt hat”. Zudem hob der Steirer die starken Auftritte des 29-Jährigen in der Premier League hervor. “Er spielt in der besten Liga der Welt über eine lange Zeit eine Schlüsselrolle.”

Sturm-Graz-Betreuer Roman Mählich war ebenfalls voll des Lobes über Arnautovic: “Er zeigt sowohl im Nationalteam als auch bei seinem Club sehr gute Leistungen. Seine technische Qualitäten und seine Torgefährlichkeit machen ihn zu einem sehr guten Spieler.” Auch Hartberg-Coach Markus Schopp wählte Arnautovic an die erste Stelle. “Er bringt über einen langen Zeitraum auf extrem hohem Niveau Leistungen, die oft den Unterschied ausmachen, im Nationalteam und bei West Ham.” Mattersburgs Klaus Schmidt ergänzte: “Er sorgt bei der Nationalmannschaft für den Unterschied und ist in der Premier League ein wichtiger Spieler, begehrt bei Topvereinen.” Für Wacker-Innsbruck-Betreuer Karl Daxbacher ist Arnautovic “im Nationalteam der Mann, der für eine Entscheidung sorgen kann”.

Der frischgebackene Fußballer des Jahres, der außerdem von Dietmar Kühbauer (Rapid) auf Rang zwei sowie von Werner Grabherr (Altach), Reiner Geyer (Admira) und Thomas Letsch (Austria) auf Platz drei gereiht wurde, brachte es in der vergangenen Premier-League-Saison in 31 Einsätzen auf elf Tore und sechs Assists und wurde von den West-Ham-Fans zum besten Spieler des Clubs gewählt.

Die Wahl zu Österreichs Fußballer des Jahres hat laut Teamchef Franco Foda und ÖFB-Präsident Leo Windtner mit Marko Arnautovic einen verdienten Sieger gebracht. Beide zeigten sich in einer Stellungnahme gegenüber der APA – Austria Presse Agentur voll des Lobes über den 29-jährigen West-Ham-Profi. So meinte etwa Foda: “Der Eindruck, den ich von Marko im ersten Jahr unserer Zusammenarbeit gewonnen habe, ist menschlich top. Er ist ein Spieler mit unglaublichen Qualitäten, der auch Verantwortung übernimmt.”

In dieser Liga-Spielzeit hält der im Moment wegen einer Muskelverletzung pausierende Arnautovic bei fünf Treffern und zwei Vorlagen in 13 Einsätzen. Im ÖFB-Team steht seine Bilanz 2018 bei zehn Länderspielen, vier Toren und vier Assists.