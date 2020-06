Arsenal siegt bei Hasenhüttls Southampton 2:0

Ein schwerer Patzer von Gegner-Tormann Alex McCarthy hat Arsenal am Donnerstag den 2:0-Auswärtssieg Arsenals in Southampton eingeleitet. Edward Nketiah blockte den verunglückten Passversuch des Goalies und brachte die “Gunners” in der 20. Minute erstmals in Führung. Joseph Willock legte im Finish (87.) nach. Im vierten Spiel nach der Corona-Pause war es Arsenals erster Sieg.

Arsenal ist mit sechs Punkten Rückstand auf Rang fünf Neunter. Southampton, die Truppe von Trainer Ralph Hasenhüttel, hat als 14. weiter relativ komfortable zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.