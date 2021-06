Arthur Grumiaux: Complete Philips Recordings

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Einem der größten Geiger des 20. Jahrhunderts, Arthur Grumiaux, zu seinem heuer 100. Geburtstag und zugleich 35. Todestag, ist diese Sammlung gewidmet.

Auf nicht weniger als 74 CDs, die Werke vom Barock bis in die Gegenwart genau geordnet, ist das schöpferische Wirken von Grumiaux verewigt, einem der letzten bedeutenden Vertreter der franco-belgischen Violinschule, der sich solistisch, in Konzerten oder kammermusikalisch auf gleicher Höhe tätig, international einen Namen machte und in die Interpretationsgeschichte einging.

Nach Kriegsende musste sich Grumiaux eine neue Karriere aufbauen und bereiste die USA, wo er auch unterrichtete und seinen Schülern besonders die Phrasierung und die Klangqualität des Spiels ans Herz legte, jeweils darauf bedacht, für deren persönlichen Stil eine passende Lösung herauszufinden.

Diese Kriterien galten auch für Grumiaux als eigenes künstlerisches Credo. Als echtes Geschenk beschert das Luxuspaket die Premiere von Mozarts Adagio KV 261 und Rondo KV 373 mit dem London Symphony Orchestra unter Sir Colin Davies, als Klangerlebnis, das sich durch das Jubiläumsprogramm mit weiteren mitmusizierenden Größen hinzieht.

Geigenliebhaber sollten sich auf die Deluxe-Edition stürzen, schon wegen des 100-seitigen Booklets mit vielen Reminiszenzen an einen unvergessenen Meister der Violine.