Artistik, Körper & Entblößung

Elementare Körperlichkeit, wie sie nur ganz selten zu erleben ist. Das Overhead Project aus Köln am Freitag bei den TanzTagen im Linzer Posthof, Österreich-Premiere von zwei Stücken. Das zehnminütige „(How To Be) Almost There“ spielt auf und inmitten von verstreuten Sesseln. Zwei Tänzer zeigen an Männern selten Wahrzunehmendes: Anmut. Intensive Gefühle in Bewegung übersetzt, Anziehung und Distanz, aus dem Nichts ein Überschwall. Ein Fallen und Festhalten, halsbrecherische Sprünge, weich und federnd aufgefangen. Atemberaubende Ästhetik, Tim Behren und Florian Patschovsky im Duett eine Augenweide.

„My Body is Your Body“

Pause und Umbau, das 50-minütige „My Body is Your Body“. Die Bühne arrangiert als Arena zwischen gegenüberliegenden Sitzreihen. Das Schauen, das Gaffen, der Voyeurismus, der optische Sinn der monströs dominante der Gegenwart. Zwei Tänzer (Leon Börgens, Leonardo García) und eine Tänzerin wandern erst das Publikum ab, schauen zurück. Entblößen ihre Oberkörper, auch die Frau. Was elektronische Weltkonzerne ins Schwitzen bringt: Busen. Ein rasender Tanz der Südkoreanerin Mijin Kim.

Jetzt gafft! Die Männer im Ringen, im Kampf, Beleuchtung von kaltem Neon auf Rot. Dichte Atmosphäre, der Film „Fight Club“ schwirrt im Kopf. Die Körper, das Schnalzen, wenn Hände auf Nacken klatschen. Ungeheuerliche Artistik zu dritt. Das Ende eine feste Umarmung von Mann und Frau, auf den Schultern des Bärenstarken. Ein Sinnesrausch, Jubel und Getrampel.