Artmann, Schuh und ein Becken voller Männer

Dem Komischen und den Sachen, die zum Lachen sind, widmen sich die Sprechtage in Wels und Thalheim dieses Jahr. Unter dem Untertitel „Komik.Witz.Humor in Literatur, Musik und Film“startet die von Jutta Skokan kuratierte Veranstaltungsreihe am 22. Mai.

Für gläubige Juden ist der Gang zum Rabbi wie der Gang zum Therapeuten. Zur Eröffnung der Sprechtage leiht Paul Chaim Eisenberg, von 1983 bis 2016 Oberrabbiner von Wien, Autor und Philosoph Franz Schuh im Gespräch nach der Lesung aus seinem Buch „Auf das Leben! Witz und Weisheit eines Oberrabbiners“ sein Ohr. Beginn des heiteren Abends am 22. Mai ist um 19 Uhr im Medien Kultur Haus Wels.

Aus eigenen Texten über Witz und Humor liest Franz Schuh am 23. Mai. In „Sinn und Unsinn des Lustigseins“ versucht er Charakterzüge von Witz und Humor — zum Beispiel den „Wiener Schmäh“ oder die komischen Strategien des Ostfriesen Otto Waalkes — herauszuarbeiten.

„Dick & Doof“ sind zwei Abende gewidmet. Am 23. Mai wird der Film „The Music Box“ als Veranstaltung des Programmkinos Wels im Medien Kultur Haus gezeigt, am 27. und 31. Mai „Die Teufelsbrüder“: zweimal „Laurel & Hardy“ in Perfektion.

Vom Schwejk, zum Oberst, zum General

Der Spiellust gibt sich Schauspieler Wolfram Berger am 25. Mai in der Raiffeisenbank Wels Thalheim hin und steht bei der szenischen Lesung als braver Soldat Schwejk auf der Bühne. Doch auch den anderen Figuren aus dem Roman von Jaroslav Hasek — vom Oberst bis zum General — haucht Berger Leben ein. Eingebettet sind die Szenen in Soundcollagen seines Sohnes Florentin Berger-Monit.

In der Turnhalle in Wels präsentiert am 27. Mai die Neue Bühne Wien das Stück „Schmetterlinge sind frei“. Das amerikanische Original „Butterflies are free“von Leonard Gershe feierte Ende der 1960er am Broadway große Erfolge. 1972 wurde das Stück mit Goldie Hawn verfilmt.

Rainer Nikowitz liest in der Buchhandlung Skribo in Wels am 29. Mai aus seinem neuen Krimi „Altenteil“ und im Museum Angerlehner in Thalheim geben am 30. Mai Erwin Steinhauer, Georg Graf, Joe Pinkl und Peter Posmanith Texte von H.C. Artmann wieder.

Im Schlachthof gibt am 8. Juni Harri Stojka nicht nur ein Konzert, sondern liest auch aus seinen Dialektgedichten. Den Abschluss der Sprechtage absolviert am 10. Juni „Ein Becken voller Männer“: Kein Traum, kein Witz, ein Film.

mmo

Programm: www.sprechtage-wels.at