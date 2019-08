Arzt rettete Mutter (40) im Zug

LIENZ — Ein römischer Arzt, der nach einer Radtour in Tirol in einen Zug in Lienz eingestiegen war, hat einer italienischen Frau, die einen Herzstillstand erlitten hatte, das Leben gerettet. 40 Minuten lang soll der 33-jährige Chirurg eine Herzdruckmassage durchgeführt haben, bevor er die 40-jährige Mutter, die mit ihrer Familie unterwegs war, wiederbeleben konnte. Dies berichtete die Tageszeitung „Gazzettino“ unter Berufung auf den Arzt. Ein ÖBB-Sprecher bestätigte einen derartigen Vorfall mit Wiederbelebung und anschließendem Hubschraubereinsatz.

Die Fahrgäste sollen jedenfalls angespannte Momente im Zug erlebt haben, als der Ehemann der aus der Toskana stammenden Urlauberin verzweifelt nach einem Arzt rief. Der junge Chirurg, Carlo Santucci, meldete sich und konnte mit der Herzdruckmassage vor den Augen Dutzender erschrockener Passagiere die Frau wiederbeleben, bis ein Hubschrauber der Tiroler Rettung eintraf. Als die Frau wieder atmete, soll der Arzt Applaus erhalten haben, die Familie der Toskanerin hatte Tränen in den Augen.

Das medizinische Personal an Bord des Hubschraubers machte dem Arzt Komplimente: „Ohne diesen Mediziner wäre die Frau nicht mehr am Leben gewesen.“ „Ich bin ein Sportler, das hat mir geholfen, trotz der Anstrengung über längere Zeit die Herzdruckmassage fortzusetzen“, berichtete der Mediziner der Tageszeitung. Die Frau wurde in ein Krankenhaus in Tirol eingeliefert.

Santucci hatte bereits vor zwei Jahren einem Buben das Leben gerettet, der sich in einem Restaurant verschluckt hatte und zu ersticken drohte. Mit dem Heimlich-Manöver konnte er dem Kind die verstopfte Luftröhre befreien.