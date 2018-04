AS Roma schoss sich in Geschichtsbücher

Von Roland Korntner

Es war wahrlich ein Sieg für die Fußball-Geschichts- bücher, den die AS Roma im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Barcelona auf den Rasen das altehrwürdigen Olympiastadions zauberte. „Kaiserlich.“ So betitelte die Gazzetta dello Sport das 3:0 der Italiener über den spanischen Favoriten, der nach dem 4:1 im Heimspiel (aufgrund der Auswärtstorregel) doch noch die Segel streichen musste. Es war eine Aufholjagd, wie es sie in ähnlicher Form in der Champions League seit deren Einführung 1992/93 nur zweimal gegeben hat:

2003 hatte Deportivo La Coruna nach einem 1:4 im Hinspiel noch den AC Milan eliminiert.

Im Vorjahr konnte Barcelona gegen Paris SG gar ein 0:4 wettmachen.

„Es ist mir egal, ob ich nun in die Geschichte eingehe. Es geht um Roma und dass wir gegen das beste Team der Welt das Halbfinale erreicht haben“, jubelte Kostas Manolas. Er hatte das viel bejubelte 3:0 per Kopf erzielt: „Wir haben immer daran geglaubt, auch nach dem 1:4 im Hinspiel, als uns zwei Elfer verwehrt wurden“, so der Grieche: „Wir haben es verdient“, meinte er ob einiger weiterer guter Torchancen.

Für die Römer ist es der erst vierte Einzug in ein Europacup-Halbfinale. Daraufhin gelang allerdings jedes Mal auch der Aufstieg ins Endspiel: 1961 gewannen die „Wölfe“ den Messestädte-Pokal (der Vorgänger des UEFA-Cups) gegen Birmingham mit gesamt 4:2.

Kommt es gar zu später Revanche gegen Liverpool?

1984 setzte es im Meistercup-Finale gegen Liverpool in Rom eine Niederlage im Elferschießen. 1991 wurde das finale UEFA-Cup-Duell (in zwei Spielen) gegen Inter Mailand mit dem Gesamtscore von 1:2 verloren.

Und heuer? „Warum sollten wir nicht ans Finale glauben“, fragte Trainer Eusebio di Francesco grinsend. Er hatte schon gegen Barcelona einen Schachzug gesetzt, ist von einer Vierer-Abwehrkette abgerückt und hat den Gegner mit einem 3-5-2 sowie hohem, ständigem Pressing entnervt. „Er hat diese Formation vor zwei Tagen eingeführt, hat sie uns in unsere Köpfe gedrillt und es hat Wunder gewirkt“, strahlte Daniele de Rossi.

„Das Maximum noch nicht erreicht“

Der Kapitän versenkte nach dem frühen Führungstreffer durch Edin Dzeko den Elfmeter zum 2:0 — im Hinspiel hatte er wie Manolas noch ins eigene Tor getroffen. Auch so eine besondere Geschichte! Wer nun der Gegner ist, wird morgen ausgelost. Dass die Roma, egal gegen wen es geht, erneut Außenseiter sein wird, stört sie nicht. „Das Beste kommt vielleicht noch“, so Dzeko. „Ich glaube nicht, dass wir das Maximum schon erreicht haben“, ergänzte de Rossi.

Teurer Sprung in einen Brunnen

Nach der Sensation brachen in Rom alle Dämme, Präsident Jim Pallotta sprang — gefeiert von Hunderten Fans — per Rückwärtsrolle in den Brunnen auf der Piazza del Popolo. Das kostet jedoch 500 Euro Strafe. Bei einem Treffen mit Bürgermeisterin Virginia Raggi, bei dem es ums neue Stadion ging (welches der Klub errichten will), kündigte er gleich eine Spende von 230.000 Euro zur Renovierung des Brunnens vor dem Pantheon an.