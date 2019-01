Assinger und Kiesbauer suchen die „schlauste Gemeinde“

Neue Quizshow startet am 22. Jänner in der Messehalle Freistadt – Vertreter von zehn Mühlviertler Gemeinden werden ihr Bestes geben

FREISTADT – Welche Gemeinde hat die schlausten Bürger? Die Moderatoren Arabella Kiesbauer und Armin Assinger wollen das in einer peppigen Quizshow, die durch ganz Österreich touren wird, herausfinden. Den Anfang macht das Mühlviertel. Am 22. Jänner wird um 20 Uhr in der Messehalle Freistadt vor mehr als 2000 Besuchern gestartet. Pro Veranstaltung können zehn Gemeinden mitmachen, die jeweils neben dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin drei Persönlichkeiten aus den Bereichen Kultur, Wirtschaft und Sport ins Rennen schicken werden. Den Anfang machen Freistadt, Pregarten, Tragwein, Rainbach, St. Oswald, Gutau, Unterweitersdorf, Grünbach, Sandl und Hirschbach.

Die Moderatoren werden gefinkelte Fragen mit vier Antwortmöglichkeiten ans Publikum richten. Die Bürger können ihre Kandidaten mit Vorschlägen unterstützen. Gefragt sind Wissenswertes aus der Region, sowie Allgemeinwissen aber auch lustige Schätzfragen sind dabei. Zum Beispiel: Wie hoch wäre der Turm, der sich aus der Größe aller anwesenden Spielteilnehmer ergeben würde, schildert Kiesbauer.

OÖ-Finale in Linz

Die Sieger der Bezirksshows werden dann zum OÖ-Finale nach Linz eingeladen. Danach zieht die Show quer durch alle Bundesländer, das große Österreich-Finale steht dann in Wien auf dem Plan.

Umrahmt wird die Show von regionalen Künstlern, Kabarett-Einlagen, Musical-Darbietungen und internationalen, musikalischen Live-Acts.

Karten für die Show sind ab 19 Euro bei oeticket.com und in allen Raiffeisenlandesbanken erhältlich.