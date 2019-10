Asylheim wird nach Bluttat dichtgemacht

WULLOWITZ/LINZ — Die verbleibenden 20 Asylwerber sollten ursprünglich im ersten Quartal 2020 in andere Quartiere umgesiedelt werden. Dies werde nun vorgezogen und bereits in der kommenden Woche erfolgen, gab das Rote Kreuz am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Dies hatte zuvor Bürgermeister Hubert Koller (ÖVP) gefordert. Darin sehe er die einzige Möglichkeit, dass in dem Ort in der Gemeinde Leopoldschlag wieder Ruhe einkehrt und die Sicherheit hergestellt werde, betonte Koller.

Als „richtigen Schritt und notwendige Konsequenz“ bezeichneten Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und LH-Stv. Manfred Haimbuchner (FPÖ) die angekündigte Schließung des von der Volkshilfe betreuten Asylheims. „Diese Situation fordert uns als ganzes Land. Aber gerade für so eine kleine Gemeinde ist der Druck enorm. Diesen müssen wir jetzt rausnehmen. Die Gemeinde braucht jetzt Ruhe, damit der Gang in die Normalität wieder möglich wird“, so Stelzer.

Details zur Bluttat gaben gestern in einer gemeinsamen Pressekonferenz Polizei und Staatsanwaltschaft Linz bekannt. Der 33-jährige mutmaßliche Täter, der am Dienstagnachmittag in Wullowitz (Bezirk Freistadt) zuerst einen Flüchtlingsbetreuer (32) mit einem Klappmesser lebensgefährlich verletzt und dann einen Bauern (63) auf seinem Hof getötet hatte, konnte nach Hinweisen am Abend in Linz lokalisiert werden. Um 21.36 erfolgte der Zugriff. Der Mann sperrte sich im Auto des Bauern ein, mit dem er in die Landeshauptstadt geflüchtet war, und wehrte sich bei seiner Festnahme „entsprechend“, sagte Landespolizeidirektor Andreas Pilsl.

Gläubiger Muslim, aber kein Extremist

Der Afghane, der seinen Asylantrag am 2. Mai 2015 gestellt hatte – nach einem Einspruch gegen die Ablehnung liegt das Verfahren beim Bundesverwaltungsgericht – ist vor der Tat schon dreimal aufgefallen: einmal, da er lautstark aus dem Koran gelesen habe. Im Zuge dessen sei es auch zu Untersuchungen gekommen, die aber ergeben hätten, dass der Mann streng religiös sei, es aber keinen Hinweis auf Islamismus gebe.

Zudem liegen zwei Anzeigen aus dem April bzw. Juni dieses Jahres vor: einmal wegen eines Streits in einer Volkshochschule bezüglich des Alkoholverbots für Muslime und ein weiteres Mal wegen Sachbeschädigung bei der Fahrprüfung in einer Freistädter Fahrschule. Bei diesen Anzeigen habe es keine Anzeichen für Beeinträchtigung durch Alkohol oder Suchtmittel oder psychische Erkrankungen gegeben, erläuterte Philip Christl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz. Gewohnt hatte er mit seiner Frau und den Kindern seit 19. Juni 2017 in einem Privatquartier in der Gemeinde Leopoldschlag.

Wie der für Integration zuständige Landesrat Rudi Anschober in einer Pressekonferenz bekanntgab, fasste der 33-Jährige im Mai 2019 zwar wegen Gewalt gegen seine Ehefrau eine zweiwöchige Wegweisung aus, allerdings erstattete sie keine Anzeige. Zudem wurde der Afghane von der Grundversorgungsstelle des Landes erst im heurigen September einem Anti-Gewalttraining durch den Verein Neustart zugewiesen. An den bisherigen ersten Einheiten habe der Mann teilgenommen, ohne dass es zu Problemen kam, so Peter Nollet, Leiter der Abteilung Soziales.

Motiv noch nicht eindeutig geklärt

Auf der Pressekonferenz noch nicht eindeutig bestätigt werden konnte das Motiv der Messerattacke auf den Betreuer. Ob tatsächlich ein Streit um einen Arbeitsplatz eskaliert war, wird auch Gegenstand der Einvernahme sein, die gestern Nachmittag erfolgte. Anzeichen, dass es beim Streit mit dem Flüchtlingsbetreuer um das Thema Suchtgift gegangen sei, gebe es laut Christl nicht. Bei dem Tatverdächtigen seien weder eine Alkoholisierung, noch eine Beeinträchtigung festgestellt worden. Dem lebensgefährlich verletzten Opfer waren übrigens drei Bewohner des Aslywerberheims zu Hilfe gekommen, die dabei selbst verletzt wurden.

Über die Art der Verletzungen und den Zustand des Flüchtlingsbetreuers gebe es derzeit keine neuen Erkenntnisse. Momentan gehe man von Mordversuch beim ersten Opfer sowie Mord oder Raubmord – da das Auto entwendet wurde – beim zweiten Opfer aus, sagte der Staatsanwalt.

Anschober geht nicht davon aus, dass auch in anderen oö. Gemeinden Rufe nach der Schließung von Aslyheimen laut werden. Die dezentrale Verteilung der Flüchtlinge mit 16 bis 18 Personen an den gut 200 Standorten im ganzen Bundesland habe sich bewährt. Problematisch seien aber geringe Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen in der Grundversorgung.