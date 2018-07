Asylvorschriften bringen Ungarn EU-Klage

Die EU-Kommission hat am Donnerstag Ungarn vor dem EuGH verklagt, weil die Asyl- und Rückführungsvorschriften des Landes nicht mit EU-Recht vereinbar seien. Die Brüsseler Behörde kritisiert etwa, dass Asylwerber mitunter länger als vier Wochen in Transitzentren festgehalten werden und dass es keine Garantien für schutzbedürftige Antragsteller gebe. Weiters gibt es ein Mahnschreiben wegen des sogenannten „Stop Soros“-Gesetzes. Diese Vorschriften sehen vor, dass jegliche Unterstützung im Namen nationaler, internationaler und nicht-staatlicher Organisationen für Personen, die Asyl beantragen möchten, unter Strafe gestellt wird.

Unterdessen hat der ungarische Regierungschef Viktor Orban am Donnerstag bei seinem Besuch in Israel die Ablehnung seiner Regierung gegenüber Antisemitismus bekräftigt. Es gebe in Ungarn „null Toleranz gegenüber dem Antisemitismus“. Auch der rechtsgerichtete israelische Premierminister Benjamin Netanyahu pflichtete bei, dass „die ungarischen Juden ohne Angst leben“. Die Kampagnen der Orban-Regierung gegen den unarisch-jüdischstämmigen US-Milliardär George Soros waren offenbar kein Thema. Netanyahu hat ebenfalls ein gespanntes Verhältnis zu dem Finanzier, der liberale NGOs in der ganzen Welt unterstützt.