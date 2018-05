Im vorletzten Liga-Heimspiel hat Atletico Madrid die erste Niederlage vor eigenem Anhang bezogen. Der Finalteilnehmer in der Fußball-Europa-League unterlag dem Außenseiter Espanyol Barcelona am Sonntag mit 0:2. Atletico liegt in der Tabelle weiterhin auf Platz zwei hinter dem FC Barcelona, kann aber noch vom Stadtrivalen Real Madrid überholt werden.