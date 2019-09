Atomdeal: Iran bereit zu „kleinen Änderungen“

Rohani in New versöhnlich, Trump droht weiter

Irans Präsident Hassan Rohani ist offen für kleine Änderungen am Atomabkommen, falls die USA Sanktionen gegen sein Land aufheben. „Ich bin bereit zu Beratungen über kleine Veränderungen, Zusätze oder Ergänzungen beim Atomabkommen, falls Sanktionen beseitigt werden sollten“, sagte Rohani am Dienstag in New York vor seiner Rede in der UNO-Vollversammlung.

Kurz davor hatte US-Präsident Donald Trump in seiner Rede vor dem Gremium eine Aufhebung der Iran-Sanktionen nicht nur ausgeschlossen, sondern deren Verschärfung angekündigt.

3 EU-Länder geben Iran Schuld für Angriffe

Weiter gestritten wird um die Urheberschaft der jüngsten Angriffe auf saudi-arabische Ölanlagen, für welche eigentlich die jementischen Houthi-Rebellen die Verantwortung übernommen hatten. Nach tagelangem Zögern bezogen Deutschland, Frankreich und Großbritannien nun klar Position. In einer in New York veröffentlichten gemeinsamen Erklärung machten die drei EU-Staaten wie die USA den Iran für die Drohnen-Angriffe verantwortlich. „Es gibt keine andere plausible Erklärung“, heißt es in dem Text.

Der Iran bestreitet dies nach wie vor energisch. „Wir waren es nicht“, zitierte Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg sinngemäß die offizielle Stellungnahme seines iranischen Amtskollege Mohammad Javad Zarif bei einem Treffen der beiden am Rande der UNO-Vollversammlung.

Viele Tote bei Angriff der Saudis im Jemen

Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition hat unterdessen im Jemen nach Angaben der Houthi-Rebellen bei Luftangriffen mindestens 16 Menschen getötet, darunter sieben Kinder. Das Bündnis habe am Dienstag ein Wohnhaus in der Provinz Dali im Süden des Bürgerkriegslandes attackiert, sagte der Militärsprecher der Houthis.