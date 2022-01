Atomkraft-Renaissance verhindern

Der Entwurf der EU-Kommission zur Einstufung von Gas- und Kernenergie als klimafreundlich schlägt weiterhin hohe Wellen. Österreich tritt ge- und entschlossen gegen die Taxonomie-Pläne auf.

Für den Fall, dass die EU-Kommission die Pläne tatsächlich so umsetzt, kündigte Umweltministerin Leonore Gewessler erneut an, „den Klagsweg zu beschreiten“. Sie kritisierte erneut die Vorgangsweise der EU-Kommission, den Vorschlag zu Silvester kurz vor Mitternacht an die Mitgliedstaaten zu versenden. Den EU-Staaten blieben nur zwölf Tage, um die Pläne zu kommentieren.

Klare Haltung

Bundeskanzler Karl Nehammer unterstrich Österreichs klare Haltung zur Atomkraft: „Für uns ist das keine nachhaltige Form der Energieproduktion.“ Europaministerin Karoline Edtstadler ergänzte: „Ziel muss es sein, die Klimaziele zu erreichen, ohne Atomenergie als ‚grün‘ einzustufen.“ Vorarlberg wolle eine Initiative für eine gemeinsame Stellungnahme der Länder zum EU-Entwurf starten, erklärte Landeshauptmann Markus Wallner.

Partnersuche in Europa

„Der Green Deal darf nicht die Hintertür für eine Renaissance der Atomkraft in Europa werden“, sind sich die EU-Abgeordneten Othmar Karas, Angelika Winzig und Alexander Bernhuber einig.



Im Gespräch mit dem VOLKSBLATT unterstrich Winzig den Zusammenhalt der österreichischen Delegation in Brüssel, die über alle Fraktionsgrenzen hinweg an einem Strang zöge. Das größte Problem am Taxonomievorschlag wäre die ungeklärte Frage der Lagerung von Atommüll, hier seien bis 2050 nur Pläne für ein Endlager nötig. Weitaus unproblematischer wären mit Gas betriebene Kraftwerke.

„Erdgas ist zwar auch nicht grün, aber viel ungefährlicher. Erdgas werden wir als Brückentechnologie der Energiewende brauchen. Zudem können wir die Erdgas-Infrastruktur auch für anderes weiter verwenden“, ist Winzig überzeugt. Die Oberösterreicherin gab sich optimistisch, den Vorschlag abändern zu können.

Der deutsche Justizminister Marco Buschmann möchte ebenfalls, dass die EU-Vorschläge geändert werden. In der Regierung aus SPD, Grünen und FDP herrsche Einvernehmen: Man sei sich einig, Erdgas als Brückentechnologie zu nutzen, den Einsatz von Kernkraft lehne man aber ab.

Auch die Regierungen Spaniens und Luxemburgs lehnen den Kommissionsvorschlag ab.

Viele Befürworter

Frankreich, Initiator des Vorschlages, sowie Tschechien und Finnland hingegen nahmen den Kommissionsvorschlag hinsichtlich Kernkraft positiv auf.

Ebenso Schweden, das sich dafür eingesetzt hatte, dass die Atomkraft unter die EU-Definition „klimafreundliche Energie“ fallen solle.

In Italien drängte prompt die Lega-Partei zum Wiedereinstieg in die Kernkraft. AHA