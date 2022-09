Atommüll-Endlager in Grenznähe

In der Schweiz ist ein Grundsatzentscheid für ein Endlager für Atommüll gefallen. Das Tiefenlager soll im Gebiet Nördlich Lägern in den Kantonen Zürich und Aargau in unmittelbarer Nähe zur deutsche Grenze und rund 100 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt gebaut werden, wie das Bundesamt für Energie (BFE) mitteilte. Der Eingang soll in der Gemeinde Stadel liegen.

Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) ist überzeugt, Nördlich Lägern biete die beste geologische Barrierewirkung. Die Nagra hatte seit 2008 geeignete Standorte für ein Tiefenlager untersucht und seit 2018 drei Standorte in die engere Auswahl genommen.

Bis Ende 2024 sollen die erforderlichen Bauunterlagen erarbeitet und eingereicht sein. Mit einer Genehmigung rechnet das BFE um das Jahr 2030, in Betrieb gehen könnte das Endlager dann ab 2050. Zuvor muss noch das Schweizer Parlament zustimmen, auch ein Referendum könnte die Pläne noch kippen.

Für Kritik sorgte die Entscheidung hierzulande, wegen der Nähe zu Österreich „müssen auch im Interesse Vorarlbergs höchstmögliche Sicherheitsstandards umgesetzt werden“, forderte Landesrat Christian Gantner (ÖVP) in einem Schreiben an das Schweizer Bundesamt für Energie am Montag.