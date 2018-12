Attentäter von Straßburg auf der Flucht

Der Schock sitzt tief: Wieder hat in Frankreich ein islamistisch radikalisierter Mann einen schrechlichen Anschlag verübt. Wie schon am Dienstag berichtet, hatte der Täter Dienstagabend beim berühmten Straßburger Weihnachtsmarkt auf Passanten geschossen bzw. mit einem Messer attackiert. Zwei Menschen sind ums Leben gekommen. Eine weitere Person sei hirntot, teilte der Pariser Antiterror-Staatsanwalt Remi Heitz am Mittwoch mit. Zwölf Menschen wurden verletzt, sechs von ihnen sehr schwer. Zeugen hätten den Angreifer „Allahu Akbar“ (Allah ist groß) rufen hören, so Heitz.

Video: ORF-Korrespondent Peter Fritz berichtet aus Frankreich über die Schüsse in Straßburg sowie den amtsbekannten, flüchtigen Täter.



Von dem amtsbekannten Cherif C. aber fehlte bis Mittwochabend jede Spur. Er flüchtete nach der Tat, wurde bei einem Schusswechsel mit Sicherheitskräften angeschossen, konnte die Flucht aber in einem gestohlenen Taxi fortsetzen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass er sich über die nahe Grenze nach Deutschland abgesetzt haben könnte. Deutsche Sicherheitsbehörden suchen mit nach dem Täter und fahnden auch nach dessen Bruder Sami C.. Beide sind französische Staatsbürger mit nordafrikanischen Wurzeln.

Video: Korrespondentin Eva Twaroch berichtet über den Ermittlungsstand.



Langes Sündenregister

Cherif C. ist nicht nur in Frankreich kein Unbekannter. Der 29-Jährige war bereits mindestens 27 mal wegen diverser Taten verurteilt worden, die er in Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Luxemburg verübt hatte. Nach Medieninformationen handelte es sich dabei großteils um Einbrüche. In Deutschland hatte er wegen schweren Diebstahls von Anfang 2016 bis Februar 2017 eine Haftstrafe verbüßt und war dann nach Frankreich abgeschoben worden.

In Straßburg wurden die Brüder als radikalisiert eingestuft und dem Islamistenmilieu zugerechnet. Am Dienstagmorgen wollten Einsatzkräfte Cherif wegen eines Gewaltdeliktes festnehmen — trafen ihn zu Hause jedoch nicht an. Es wurden jedoch eine Granate, eine Schusswaffe und Messer gefunden.

Frankreichs Regierung ließ nach dem Anschlag die höchste nationale Sicherheitswarnstufe ausrufen. In Straßburg blieb der Weihnachtsmarkt gestern geschlossen. Präsident Emmanuel Macron rief mit Blick auf die „Gelbwesten“-Proteste zu politischer Zurückhaltung auf.

In Österreich keine erhöhte Terrorgefahr

„Terrorgefahr ist immer ein Thema, konkrete Hinweise auf eine Erhöhung der Gefahr gibt es aber nicht“, sagte Christoph Pölzl, der Sprecher des Innenministeriums nach dem Anschlag in Straßburg.

ORF-Mann erlebte Horror mit

ORF-Korrespondent Peter Fritz war Dienstagabend mitten im Straßburger Horrorgeschehen: „Ich stehe neben einem Mann mit zwei Kopfschüssen, wir haben Wiederbelebung nach 45min eingestellt“, twitterte der Brüssel-Korrespondent um 21 Uhr. Ein Arzt hatte darauf hingewiesen, dass es für den Touristen aus Thailand keine Hilfe mehr gebe. Er habe zwar auch die Anschläge vom 11. September 2001 aus einigen Kilometern Entfernung mitverfolgt, aber so nah sei er noch nie an einem Schauplatz gewesen, so Fritz.

Rübig: „Wollten Terroristen nicht in die Hände spielen…“

Das EU-Parlament debattierte Dienstagabend in Straßburg gerade das EU-Budget 2019, als plötzlich die Meldlung ins Plenum platze: Schüsse in der Innenstadt! Die Nachrichtenlage war verworren, doch die Abgeordneten und ihre Mitarbeiter saßen damit im Parlament vorerst fest. Auch die Oberösterreicher Paul Rübig (ÖVP), Josef Weidenholzer (SPÖ) und Franz Obermayr (FPÖ). „Leute durften zwar ins Parlament, aber niemand mehr durfte hinaus“, schildert Rübig die dramatischen Stunden. Erst am Montag hatte er dass ORF-Friedenslicht nach Straßburg ins Parlament und in den Europarat gebracht. Es hat die Tragödie nicht verhindert…

„Wir haben eine Gedenkminute für die Opfer gehalten, aber dann die Debatte fortgesetzt“, so Rübig zum VOLKSBLATT. „Wir haben gesagt, wir spielen nicht Terroristen in die Hände, sondern arbeiten weiter.“ Rübig ist es ein Anliegen, weniger über Terroristen zu sprechen, als vielmehr über die unschuldigen Opfer und deren Familien.

Erst um drei Uhr früh konnten die Abgeordneten das Parlament verlassen.

mm