Attentate in Syrien und Pakistan

Blutiger Mittwoch: IS überfällt Region im Süden Syriens — Anschlag auf ein Wahllokal in Pakistan

Wieder machte der islamistische Terror am Mittwoch Schlagzeilen. Betroffen waren die südsyrische Stadt Sweida und ein Wahllokal im Südwesten Pakistans, konkret in der Stadt Quetta. In Sweida wurden bei einem Überfall von IS-Attentätern mehr als 200 Menschen getötet und an die 200 verletzt. In Pakistan sprachen die Behörden von 28 Toten und 40 Verletzten.

Vier Selbstmordattentäter

Im syrischen Sweida sind die IS-Kämpfer laut Armee in an sich kontrolliertes Gebiet eingefallen, haben mehrere Orte im Umfeld der Stadt angegriffen und sind nach langanhaltenden Gefechten dann mit zumindest vier Selbstmordattentätern in die Stadt vorgedrungen. Einer von ihnen soll sich anschließend mitten auf einem belebten Marktplatz in die Luft gesprengt haben. Unter den Todesopfern der Attacke befinden sich laut der Syrischen Beratungsstelle für Menschenrechte 26 Zivilisten, 47 Armeeangehörige und 30 Kämpfer der Islamisten.

Foto mit Wrack und Leiche

Zudem postete der IS am Mittwoch ein Foto, das das Wrack des am Dienstag von den Israelis abgeschossenen syrischen Jets und dessen toten Piloten zeigen soll. Nach Angaben eines Armeesprechers hat der Pilot im Sturzflug auf das Auslösen des Schleudersitzes verzichtet, um nicht lebend in die Hände der IS-Schergen zu geraten. Das Schicksal des Co-Piloten war weiter unklar.

Täter als Wähler getarnt

In Pakistan zielte ein islamistischer Selbstmordattentäter am Mittwoch auf ein Wahllokal der Parlamentswahl in der Stadt Quetta. Offenbar reihte sich der Mörder zunächst in die Warteschlange vor dem Wahllokal ein und löste dann seinen Sprengstoffgürtel aus. Sein primäres Ziel war offenbar ein hochrangiger pakistanischer Polizeioffizier, der zu diesem Zeitpunkt die Sicherheitsvorkehrungen im Wahllokal kontrollierte. Dem Attentat fielen laut Angaben der Behörden 28 Menschen zum Opfer, darunter auch Kinder. 40 Menschen wurden verletzt. Bei einem weiteren Anschlag auf ein Wahllokal starb in der pakistanischen Region Belutschistan ein Wachebeamter. Schon im Vorfeld der Parlamentswahl war es in Pakistan zu mehreren blutigen Anschlägen auf Parteibüros und Kandidaten gekommen. Dabei starben 180 Menschen.