Attentatsdrohung an Kärntner Schule

Kritzelei zu Wochenbeginn auf Pult entdeckt – Lehrer kontrollierten am Freitag die Taschen aller Schüler

HERMAGOR – An einer Schule in der Kärntner Bezirksstadt Hermagor hat es diese Woche eine Attentatsdrohung gegeben. Am Freitag, dem angekündigten Tag des Attentats, wurden daher alle Schüler der HLW beim Betreten der Schule auf gefährliche Gegenstände durchsucht. Gefunden wurde nichts, es gab auch keine Zwischenfälle, teilte die Schule auf ihrer Website mit.

Angesichts der Drohung hatte die Schule die Polizei eingeschaltet. Beamte überwachten daraufhin die Eingänge und blieben den Vormittag über im Gebäude. In einer Pause fand eine Versammlung statt, bei der die Ereignisse besprochen wurden. „Vor allem die strafrechtlichen Folgen einer solchen Drohung wurden den Schülern nahegebracht“, teilte die Schule mit.

„Es ist immer die Frage, welche Ernsthaftigkeit ergibt sich“, sagte Bezirkspolizeikommandant Werner Mayer. Am Montag hätten zwei Schüler die mit Bleistift auf einen Tisch gekritzelte Drohung gesehen, aber nicht ernst genommen. Bis Donnerstag hatte es sich bis zur Schulleitung herumgesprochen, die Drohung war wieder verschwunden. Von wem sie stammte, blieb unklar.