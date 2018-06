AUA beförderte im Mai um 7,3 Prozent mehr Passagiere

Die AUA hat im Mai knapp 1,3 Millionen Passagiere befördert – um 7,3 Prozent mehr als im Mai 2017, teilte die AUA am Montag mit. Zurückzuführen sei der Anstieg vor allem auf die Aufstockung des Europa-Angebotes. „Trotz vieler Feiertage im Mai und der damit verbundenen geringeren Anzahl an Geschäftsreisenden konnten wir unsere Passagierzahlen erneut stark verbessern“, so AUA-Vorstand Andreas Otto.

Das Angebot, gemessen in angebotenen Sitzkilometern (ASK), wurde im Mai um 5,6 Prozent erhöht, teilte die AUA weiter mit. Die verkauften Sitzkilometer (RPK) sind um 7,2 Prozent gestiegen. Die Auslastung der Flüge lag im Durchschnitt bei 75,1 Prozent und damit um 1,1 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr. Die Anzahl der Flüge wurde im Mai 2018 um 5,0 Prozent auf 13.830 erhöht.

In den ersten fünf Monaten 2018 hat die AUA rund 5 Millionen Passagiere befördert. Dies entspricht einem Anstieg um 9,8 Prozent. Das Angebot gemessen in ASK wurde um 4,1 Prozent erhöht. Die verkauften Sitzkilometer stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,1 Prozent. Die Auslastung verbesserte sich um 2 Prozentpunkte auf 74,3 Prozent. Die Anzahl der Flüge wurde von Jänner bis Mai 2018 um 5,3 Prozent auf 58.030 erhöht.