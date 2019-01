AUA bricht Zelte in Linz ab

Von Christoph Steiner

Es ist eng geworden am Flughafen Wien: Zahlreiche Billigflieger zog es in den vergangenen beiden Jahren an den Hauptstadt-Airport. Nun reagiert der Platzhirsch AUA und konzentriert sich noch mehr auf seinen Hauptstadtflughafen, Deutschland-Flüge aus den Bundesländern wird es künftig nicht mehr geben. Die Crews aus den Regionen werden abgezogen, rund 200 Mitarbeiter sind davon betroffen. Etwa 40 davon aus Linz. Auch Flugbegleiter und Piloten, die in Altenrhein, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, oder Salzburg stationiert sind, bekommen das Angebot nach Wien zu wechseln. Die Änderung geht mit einem 200 Mio. Euro teuren Umbau der Flotte einher.

„Keine Überraschung“

In Linz kam der Abzug nach dem Wegfall der Linz-Wien-Verbindung im vergangenen Herbst nicht wirklich überraschend. „Wir sind davon ausgegangen, dass sich die AUA in den Bundesländern nicht mehr stark engagieren wird“, erklärt Flughafen-Direktor Norbert Draskovits im VOLKSBLATT-Gespräch. Dass wahrscheinlich Eurowings – wie die AUA eine Lufthansa-Tochter – die Düsseldorf-Verbindung künftig übernehmen wird, sieht er viel mehr als Chance. Über das deutsche Drehkreuz könnten mittels durchgängiger Eurowings-Anschlüsse künftig auch Ziele in der Karibik angeflogen werden.

„Die Eurowings haben das beste Karibik- und Florida-Netz aller europäischen Carrier. Damit hätten wir ein schönes neues Produktsegment, das wir in Linz anbieten können“, erwartet sich Draskovits sogar Verbesserungen. Mit der AUA seien solche Durchbindungen aufgrund inkompatibler IT-Systeme aktuell nicht möglich.

Für die Kunden bringt der Umstieg von AUA auf Eurowings wahrscheinlich nur einen Nachteil: Es können keine Meilen mehr für das Miles&More-Programm gesammelt werden.

Umbau bis zu drei Jahre

Wie schnell die Abbeorderung der Linz-Crew von statten gehen wird, ist laut AUA-Sprecher Peter Thier noch nicht klar. Denn insgesamt sei die nun angekündigte Umstrukturierung auf zwei bis drei Jahre anberaumt. Es könne also auch sein, dass die rund 40 Mitarbeiter auch in einem Jahr noch in Linz sein werden, erklärt der AUA-Sprecher auf VOLKSBLATT-Anfrage. Derzeit und auch in den kommenden Wochen noch würden mit allen Beschäftigten Gespräche über einen Wechsel nach Wien geführt, so Thier weiter. Bisher haben sich aber nicht alle wechselwillig gezeigt.