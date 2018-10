Auch 2019 „Null neue Schulden“

5.710.589.400 Euro, kurz: 5,71 Milliarden — so viel erwartet das Land Oberösterreich im kommenden Jahr an Einnahmen, und exakt soviel sind in dem gestern vorgelegten Budget für 2019 auch an Ausgaben vorgesehen. Landeshauptmann und Finanzreferent Thomas Stelzer (OÖVP) bringt den Voranschlag auf die knappe Formel „Null neue Schulden“.

Keine Eintagsfliege

bezahlte Anzeige

Der im Vorjahr eingeschlagene „Chancen statt Schul- den“-Kurs habe bereits erste Früchte getragen, verweist Stelzer auf die von der Ratingagentur Standard and Poor’s vergebene bestmögliche Bonitätsnote (AA+), zudem sei der Ausblick von negativ auf stabil verbessert worden. Womit für den Landeshauptmann eines außer Streit steht: „Der Landeshaushalt 2018 war kein einmaliger Erfolg oder gar eine Eintagsgfliege, sondern eine dauerhafte Trendwende in der oberösterreichischen Haushaltspolitik.“ Zumal mit Oberösterreich vergleichbare Länder wie Niederösterreich oder die Steiermark für 2019 erneut Defizite planen, wie Stelzer anmerkt. Für den der neue Kurs bei den Finanzen im Übrigen einfach begründbar ist: „Die Glaubwürdigkeit der Politik entscheidet sich beim Umgang mit dem Geld der Oberösterreicher.“

Kein Selbstzweck

Der Haushalt 2019 sei „die konsequente Fortsetzung des erfolgreichen Weges, den wir im Vorjahr eingeschlagen haben“, ergänzt LH-Stv. Manfred Haimbuchner (FPÖ)— was nicht nur einen ausgeglichenen Haushalt umfasst, sondern auch den Abbau von Schulden. Im heurigen Jahr sollen es 67 Millionen Euro sein, im kommenden Jahr 90 Millionen. Und Wirtschaftsreferent LH-Stv. Michael Strugl (OÖVP) unterstreicht, dass das Sparen kein Selbstzweck sei, sondern finanzielle Spielräume schaffe, „die wir für die Investitionen in die Zukunft des Standortes Oberösterreich nutzen“.

Keine Sparschritte

Laut Stelzer sind jedenfalls für 2019 „keine weiteren Sparschritte geplant“, einzig die Budgetierung für die Grundversorgung ist rückläufig (61 statt zuvor 82 Millionen Euro), weil weniger Personen zu betreuen sind. Insgesamt sei an der Schwerpunktsetzung der eingeschlagene Kurs — nämlich dort zu investieren, „wo sich heute Oberösterreichs Zukunft entscheidet“ — sichtbar, sind Stelzer, Haimbuchner und Strugl überzeugt.

Das Sozialbudget soll im kommenden Jahr um 4,3 Prozent erhöht werden, die Mittel für die Kinderbetreuung um 3,72 Prozent und das Gesundheitsbudget steigt um 5,1 Prozent. Für die Digitalisierung und den Breitbandausbau sind 21 Millionen Euro vorgesehen, für Wissenschaft und Forschung gibt es 113 Millionen, für den Öffentlichen Verkehr 166 Millionen Euro und zudem sechs Millionen für die neue Linzer Donaubrücke. 11,8 Millionen Euro schließlich fließen in den digitalen Sicherheitsfunk.

Geringste Landesabgaben

Übernommen wird laut Stelzer für die Landesbediensteten der Gehaltsabschluss des Bundes, dafür seien zwei Prozent budgetiert, es gebe aber Spielraum, wenn der Abschluss darüber liege.

Auf zwei Punkte verweist der Landeshauptmann auch noch explizit: Zum einen hebe Oberösterreich mit 17 Euro pro Kopf nach wie vor die geringsten Landesabgaben ein, zum anderen werde die Obergrenze der Landesumlage nicht ausgeschöpft — das entlaste die Gemeinden mit rund 12 Millionen Euro.

Weitere Budgeteckdaten: Die freie Finanzspitze steigt von 7,87 auf 8,6 Prozent, die Sparquote auf 9,78 Prozent und die Investquote auf 13,4 Prozent. In Summe ist Finanzreferent Stelzer überzeugt: „Das wird wieder ein Haushalt sein, der hält.“

Der Voranschlag 2019 wird am kommenden Montag in der Sitzung der Landesregierung beschlossen, die dreitägige Budgetdebatte im Landtag findet dann vom 3. bis 6. Dezember statt.