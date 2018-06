Auch Brasilien legte holprigen WM-Start hin

Von Roland Korntner

Die Top-Favoriten, sie kommen bei diesem Weltmeisterschaft in Russland nur schwer in die Gänge:

Frankreich mühte sich zu einem 2:1 gegen Australien, Spanien (hochklassiges 3:3 gegen Portugal) und Argentinien (1:1 gegen Island) mussten sich mit einem Punkt zufrieden geben und Weltmeister Deutschland (0:1 gegen Mexiko) verlor sogar. Als Letzter aus dem Favoriten-Quintett stieg gestern Brasilien ins Turnier ein. Ebenfalls mit Schwierigkeiten, einen defensiv gut organisierten, sehr disziplinierten Gegner auszuspielen. Letztlich kamen die Südamerikaner gegen die Schweiz in Gruppe E zu einem 1:1 (1:0).

Ohne dabei wirklich zu glänzen. Zwar übernahmen die Ballzauberer schnell das Kommando, das Resultat war eine Topchance von Paulinho (11.), dessen Flachschuss Keeper Yann Sommer mit den Fingerspitzen am Tor vorbeilenkte, und wenig später die Führung, als Coutinho einen Abpraller aufnahm und mit rechts von außerhalb des Strafraums ins lange Eck zirkelte (20.). Doch danach veräumte es der fünffache Rekordweltmeister, nachzusetzen, das Match plätscherte nur noch so dahin, womit die Eidgenossen in der Pause neuen Mut fassen konnten. Und voller Tatendrang aus der Kabine kamen, sich plötzlich mehr zutrauten. Mit Erfolg: Steven Zuber gelang nach einer Ecke und einem leichten Rempler per Kopf das 1:1 (50.).

Danach kam der Favorit nur langsam wieder in Schwung, hatte aber neben einigen, meist geblockten Distanzschüssen vor allem in der Schlussphase wieder gute Chancen zu verzeichnen. Durch Coutinho (70.), den eher blassen Neymar, der per Kopf (88.) scheiterte, Firminho (90./Glanzparade Sommer), durch Miranda (91./daneben) und Renato Augusto (96./vor Linie geblockt). Zudem reklamierten die Brasilianer vergeblich Elfer nach einer Attacke an Gabriel Jesus (73.), der sich aber viel zu theatralisch fallen ließ.