Auch CDUler auf harter CSU-Linie

Im Streit um die Zurückweisung von aussichtslosen Asylwerbern an der Grenze geht die CSU voll auf Konfrontationskurs zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die allerdings nicht alle Parteifreund auf ihrer Seite weiß: „Wir setzen den Punkt durch“, zeigte sich CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag siegessicher. Rückendeckung in der Auseinandersetzung mit dem Kanzleramt bekommt der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) auch von CDU-Politikern. „Ich halte das für eine Selbstverständlichkeit, dass an der Grenze zurückgewiesen wird“, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Ähnlich äußerte sich sein PArteifreund, Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff.

Hintergrund des neuen Asylstreits in der Union ist die bayerische Landtagswahl im Oktober, bei der die CSU angesichts einer in Umfragen starken Alternative für Deutschland (AfD) um ihre absolute Mehrheit zittern muss.

Der Asylplan von Seehofer, den Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch in Berlin treffen wird, ist allerdings auch für Österreich heikel. Sollte Deutschland tatsächlich verstärkt Flüchtlinge an der Grenze abweisen, wäre Österreich vermutlich am stärksten betroffen.