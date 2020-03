Auch der oö. Kulturbetrieb steht nahezu still

Das gestern verhängte Veranstaltungsverbot der Bundesregierung betreffend das Coronavirus ab 100 Personen für Indoor-Veranstaltungen und 500 Personen für Outdoor-Events bringt auch den laufenden oö. Kulturbetrieb nahezu zum Erliegen.

Mehr als 100 Kulturevents wurden in OÖ bereits abgesagt.

Landeshauptmann Stelzer lässt Förderfälle prüfen

Landeshauptmann Thomas Stelzer reagierte gestern prompt und kündigte an, dass die Kulturdirektion des Landes prüfe, wie man Kulturinitiativen, die von Absagen betroffen sind, aber dennoch laufende Kosten zu bestreiten haben, unter die Arme greifen könne. Zwar seien Entschädigungen über das Epidemiegesetz geregelt, aber das Land könne beispielsweise mit der früheren Auszahlung von Förderungen den Kulturschaffenden helfen. Das Landestheater Linz streicht sämtliche Vorstellungen bis 31. März – inklusive der knapp 100 Plätze fassenden Studiobühne. Im Stifterhaus finden auf Nachfrage die kommenden Veranstaltungen wie geplant statt. Beim Theater des Kindes sind bis nächsten Donnerstag, 19. März, sieben Vorstellungen – die mit mehr als 100 Besuchern – abgesagt.

Das betrifft Veranstaltungen von „Orpheus“, „In 80 Tagen um die Welt“ und „Frederick die Maus“. Die Veranstaltungsreihe musica sacra sagt vorerst drei Konzerte, nämlich am 22., 26. und 29. März, ab. Beim Nextcomic Festival findet der Festakt zur Eröffnung am 12. März nun nicht statt. Ebenso wie der geführte Rundgang durch die Ausstellungen und das Konzert mit Live-Performance. Auch das Veranstaltungsprogramm am „Suuuper Sonntag“ im OÖ Kulturquartier (15. März) ist betroffen. Das Comic-Symposium an der Kunstuniversität Linz (13. bis 15. März) entfällt genauso wie die Ausstellungseröffnung „Guillermo Mordillo“ am 11. März. Der Kinder-Comic-Workshop der KUVA Leonding wurde auch abgesagt. Die Ausstellungen sind jedoch an allen Festivaltagen geöffnet.

Der Betrieb im Linzer Theater Phoenix bleibt unterdessen uneingeschränkt aufrecht. Bei allen Vorstellungen wird die maximal zugelassene Anzahl von 100 Personen (inklusive Personal) nicht überschritten. Bei jenen Terminen, bei denen die erlaubte Personenzahl überschritten wurde, sind jene Besucher, die zuletzt reserviert hatten, telefonisch verständigt worden, dass sie nicht an den Vorstellungen teilnehmen können.

Beim Brucknerhaus Linz und dem Posthof werden ab sofort Veranstaltungen bis vorbehaltlich 3. April entsprechend den behördlichen Vorgaben ausgesetzt. Die LIVA arbeitet bereits an Ersatzterminen.