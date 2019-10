Auch die Briten müssen noch EU-Kommissar/in entsenden

Was der französische Präsident Emmanuel Macron gestern getan hat, dürfte dem britischen Premier noch bevorstehen: Eine/n EU-Kommissar/in nominieren.

Atomarer Klimaschutz?

Macron hat gestern nach dem Scheitern seiner ursprünglichen Kandidatin Sylvie Goulard den Top-Manager Thierry Breton als Industrie- und Binnenmarktkommissar vorgeschlagen. Breton war unter Präsident Jacques Chirac von 2005 bis 2007 Wirtschaftsminister und später Geschäftsführer großer Industrieunternehmen, darunter Thomson, France Telecom und Atos. Aus österreichischer Sicht nicht uninteressant: Als Minister hatte sich Breton auf internationaler Ebene massiv und erfolgreich dafür eingesetzt, die von Frankreich forcierte Atomkraft als Beitrag zum Klimaschutz zu werten.

Die designierte EU-Kommissarin Ursula von der Leyen begrüßte Bretons Nominierung, sie hat aber nun ein Problem: die angestrebte Geschlechterparität dahin. Mit Breton steht nun 12 zu 15 für die Männer.

Vielleicht hilft ihr ja Boris Johnson mit einer Frau zumindest vorübergehend aus der Klemme. Denn Großbritannien, das im Hinblick auf den Brexit gar keinen Kandidaten nominiert hat, wird wohl nachnominieren müssen. Dies gelte, falls Großbritannien zum Amtsantritt ihres Teams noch EU-Mitglied ist, sagte von der Leyen gestern. Sie wird voraussichtlich am 1. Dezember starten.

Aufschub bis 31. Jänner?

Zu diesem Zeitpunkt ist Großbritannien höchstwahrscheinlich noch in der EU. Denn derzeit läuft es auf einen längeren Aufschub hinaus. Das EU-Parlament sprach sich ebenso wie EU-Ratspräsident Donald Tusk für eine Verlängerung bis zum 31. Jänner 2020 aus. Die Fraktionschefs im Europaparlament unterstützten am Donnerstag die Linie von Parlamentspräsident David Sassoli. Momentan sehe es so aus, dass sich die EU-Länder darauf in einem schriftlichen Verfahren einigen könnten und keinen EU-Sondergipfel einberufen müssten, sagte der finnische Premier und derzeitige EU-Vorsitzende Antti Rinne.

Im Unterhaus ging unterdessen das Brexit-Tauziehen weiter. Ein Versuch der Liberaldemokraten, eine Abstimmung über ein neues Referendum herbeizuführen, scheiterte an Parlamentspräsident John Bercow. Schottland und Wales wollten durchsetzen, dass der Brexit-Vertrag erst Rechtskraft erlangt, wenn ihn auch die Regionalparlamente abgesegnet haben.