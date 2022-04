Auch E-Biken muss gelernt sein

Elektro-Fahrräder finden immer mehr Fans, kein Wunder, kann man die Bikes dank des Motors auch bei längeren Strecken, Gegenwind und Steigungen einfach bewegen.

Der Umstieg in die klimafreundliche Zweiradmobilität sollte aber geübt werden. Das zeigt die Unfallstatistik: Laut Zahlen des Innenministeriums starben in Österreich im Vorjahr 21 E-Bike-Fahrer. Heuer gab es bislang einen tödlichen Unfall.

Nicht nur das höhere Gewicht, auch die im Vergleich zu einem herkömmlichen Fahrrad ungewohnte Beschleunigung kann das Fahren vor Herausforderungen stellen.

Um die fahrerische Sicherheit zu verbessern, bietet der ÖAMTC seit einigen Jahren in vielen Bundesländern kostenfreie E-Bike-Kurse an – fast 1000 Personen nahmen im Vorjahr an 110 Kursen teil.

Auch heuer werden wieder Trainings angeboten, in OÖ gibt es noch freie Plätze. In den Kursen wird aufgezeigt, wo die individuellen Entwicklungsfelder liegen und in welchen Bereichen besondere Vorsicht geboten ist.

Am Programm stehen Übungen zum Bremsen, Blicktechnik, Kurven fahren, Gangwahl, sicheres Losfahren und Anhalten, stabiles Langsamfahren und Eingehen auf die besonderen Tücken des elektro-unterstützten Fahrens.