Auch Franziskus gönnt sich Sommerpause

Von Harald Gruber

Nach einem Monat weitgehender Abstinenz von der Öffentlichkeit, kehrt Papst Franziskus (81) Mitte der kommenden Woche wieder in das Rampenlicht zurück. Zunächst Dienstagabend mit einer Andacht für die Teilnehmer der Internationalen Ministrantenwallfahrt, Tags darauf dann um 10.00 Uhr mit der ersten Generalaudienz nach einem Monat Pause. Aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen und der im Sommer traditionell geringeren Teilnehmerzahl, wird Franziskus die Gläubigen am Mittwoch in der klimatisierten vatikanischen Audienzhalle empfangen. Damit kehrt ein Fixpunkt wieder zurück in den Wochenkalender des Papstes. Ein anderer Fixpunkt kommt erst im September wieder: die wochentägige 7.00 Uhr-Messe mit Gläubigen im vatikanischen Gästehaus St. Martha, in dem das betont bescheidene Kirchenoberhaupt auch wohnt.

„All das erholt mich“

Angesprochen auf Urlaub, meinte der Papst zuletzt gegenüber Journalisten, er gönne sich den Sommer über mehr Freizeit in seiner Wohnung und stehe auch nicht wie sonst schon um 4.45 Uhr auf. „Ich ändere eben meinen Rhythmus. Schlafe mehr, lese Dinge, die ich mag und höre Musik. Ich bete auch mehr. All das erholt mich.“ Reisen verbindet der aus Argentinien stammende Oberhirte schon lange nicht mehr mit Urlaub. Zu Jugendzeiten habe in der Familie dafür ohnehin immer das Geld gefehlt, danach habe er in den Sommermonaten immer gejobbt, um seine eigene Kassa aufzubessern, erzählt Franziskus. So sei es, schmunzelt er, zu einer „Neurose“ geworden, gerne in der gewohnten Umgebung zu bleiben — eben auch im heißen römischen Sommer.

Mit Tradition gebrochen

400 Jahre hindurch war dies davor anders. Da flüchteten die Päpste vor der Hitze in die höher gelegene Sommerresidenz Castel Gandolfo, 30 Kilometer südlich von Rom — mit herrlichem Blick auf den Albaner See. Doch Franziskus wäre nicht Franziskus, hätte er nicht auch mit dieser Tradition gebrochen — zu groß, zu protzig, zu kostspielig. Daher machte er 2014 zunächst Außenanlagen der Sommerresidenz für Touristen zugänglich, im Oktober 2016 auch die dortigen Papstgemächer in Form eines Museums. Das andere Feriendomizil von Johannes Paul II und Benedikt XVI im norditalienischen Aostatal mussten die bis dahin gastgebenden Salesianer Ende 2017 wegen Geldnot zum Verkauf freigeben. So bleibt es also dabei: Das letzte Mal, dass der heutige Papst eine Urlaubsreise unternahm, war eigenen Angaben zufolge 1975 — damals noch als Jorge Mario Bergolio zusammen mit Freunden aus der argentinischen Jesuitengemeinde.