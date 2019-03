Auch fünfter Anlauf misslang

Von Tobias Hörtenhuber

Hängende Köpfe bei den Swans Gmunden, strahlende Gesichter bei den Kapfenberg bulls — die Steirer holten sich mit einem 80:70 (36:37) zum dritten Mal in Folge den Cup-Titel, stellten damit den Rekord der Gastgeber (2010 – 2012) ein.

„Am Ende Kraft gefehlt“

„Wir wollten den Heimfluch unbedingt brechen, es tut sehr weh“, meinte ein enttäuschter Enis Murati, der zum dritten Mal in der eigenen Halle das Parkett als Cup-Final-Verlierer verlassen musste. Ja, wenn sich Geschichte wiederholt, kann es auch ganz bitter sein. Zum fünften Mal griffen die Traunseestädter zuhause nach dem Cup-Titel, zum fünften Mal scheiterten sie. „Wir haben das Maximum gegeben, am Ende hat uns auch die Kraft gefehlt“, sprach der 30-Jährige den Halbfinal-Krimi gegen Oberwart an. Dort glich Tilo Klette das Match mit der Schlusssirene aus, setzten sich die Hausherren erst in der letzten Sekunde der zweiten Verlängerung 91:90 durch, wieder war der 41-jährige Klette der Goldschütze.

Im Endspiel hechelten die Gmundner nach einem schwachen Beginn den starken Kapfenbergern ständig hinterher, erholten sich vom Fehlstart in Halbzeit zwei nicht mehr. „Das Nachlaufen hat Energie gekostet“, wusste auch Geschäftsführer Richard Poiger. Ob sich Gmunden erneut für ein Final4 bewerben wird, sollte sich die Möglichkeit bieten? „Lass uns in einem halben Jahr darüber reden“, antwortete Poiger mit gequältem Lächeln. Auch Murati blickte nach vorne. „Müssen wir eben im Finale der Meisterschaft gewinnen.“