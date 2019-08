Auch für den LASK rollt in Europa der Rubel

Fix ist, dass die Oberösterreicher nicht mit leeren Händen bzw. Taschen dastehen werden. Die Qualifikation für die Europa-League-Gruppenphase ist den Athletikern ja sicher, das bedeutet eine Prämie von 2,92 Mio. Euro. Doch es gibt noch viel mehr zu verdienen.

Die Prämien in der Champions League

Insgesamt schüttet die UEFA in der Königsklasse heuer 2,04 Milliarden Euro an die Vereine aus. Schafft der LASK gegen Basel den Einzug ins Play-off und scheitert dort, fließen fünf Mio. Euro zusätzlich in die Kassa, für einen Einzug in die Gruppenphase gibt es gar 15,25 Mio. Dort belohnt der europäische Fußballverband jeden Sieg mit 2,7 Mio., jedes Remis mit 900.000 Euro. Die Restsumme von 900.000 Euro pro Unentschieden wird auf alle 32 Klubs auf Basis der erzielten Siege ausgezahlt.

Liverpool verdiente im Vorjahr 74,35 Millionen

Danach steigen die Prämien pro erreichter Runde an: Das Achtelfinale bringt 9,5, das Viertelfinale 10,5, das Halbfinale 12,0 und das Finale 15 Mio., der Sieger erhält zusätzlich noch einmal 4,0 Mio. Titelträger Liverpool verdiente alleine mit diesen leistungsabhängigen Prämien im Vorjahr 74,35 Mille.

Hinzu kommen noch aufgeteilte Einnahmen aus dem Marktpool, der ca. 292 Mio. beinhaltet, sowie für die UEFA-Rangliste. Der am schlechtesten platzierte Klub bekommt 1,108 Millionen, der beste das 32-fache. Der LASK rangiert hier aktuell auf Platz 205, Gegner FC Basel ist übrigens 26., RB Salzburg 36. Angeführt wird diese Zehn-Jahreswertung von Real Madrid vor Barcelona und dem FC Bayern.

Die Prämien in der Europa League

Der zweithöchste Bewerb Europas ist zwar nicht ganz so lukrativ, ein größeres Geldbörserl sollten sich die Teilnehmer, für die insgesamt 560 Millionen bereitgestellt werden, dennoch anschaffen. Zu den besagten 2,92 Mio. für die Gruppenphase gesellen sich 570.000 Euro pro Sieg in der Vorrunde, 190.000 pro Remis. Platz eins bringt eine Million, der zweite Rang 500.000. Danach steigen die Einnahmen wieder peu-a-peu, beginnend mit dem Sechzehntelfinale (500.000), über das Achtelfinale (1,1), Viertelfinale (1,5) und Halbfinale (2,4) bis hin zum Endspiel (4,5). Für den Titel lässt die UEFA weitere vier Mille springen. Auch hier dürfen sich die Vereine über Einnahmen aus dem Marktpool, der rund 168 Mio. beträgt, sowie für das UEFA-Ranking (71.430 pro Platzierung) freuen.