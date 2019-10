Auch grünes Sondierungsteam fixiert

Auch die Grünen machen sich für die Koalitionssondierungen mit der ÖVP bereit. Bundessprecher Werner Kogler gab gestern sein Sondierungsteam bekannt. Neben ihm selbst besteht es aus der Wiener Grünen-Chefin Birgit Hebein, der Öko-Expertin Leonore Gewessler, dem oö. Regierungsroutinier Rudi Anschober, der von „Jetzt“ geholten Alma Zadic und dem Budgetexperten Josef Meichenitsch.

Kogler sprach von vielen Erwartungen, Hoffnungen, aber auch Risiken. Dennoch: „Man soll sich nicht immer nur fürchten, und nur die Risiken sehen, sondern möglicherweise auch Chancen. Also wir werden positiv an diese Sondierungen herangehen.“ Verbindend sei, dass ÖVP und Grüne bei der Wahl dazugewonnen hätten.

Allerdings seien die inhaltlichen Divergenzen besonders groß. „Ich will die Erwartungen nicht zu hoch hängen. Es ist tatsächlich so, die Unterschiede sind enorm.“ Ausloten wolle man, was man beim Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, in Fragen der sozialen Absicherung, der Sicherheit, dem leistbaren Leben und der sauberen Politik weiterbringen könne. Daneben gehe es aber auch um die Bemühung, jene Spaltung, die seit der Bundespräsidentenwahl im Lande spürbar sei, zu überwinden.

Sondierungsdauer offen

Wie schon ÖVP-Chef Sebastian Kurz ließ auch Kogler offen, wie lange nun sondiert werde und ab wann man exklusive Koalitionsverhandlungen führen könnte. Man werde in der großen Gruppe, teilweise auch in Spezialarrangements miteinander reden. Wichtig sei, dass es „echte Sondierungen“ und nicht nur „Ehrenrunden“ seien.

Dies sei auch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen so besprochen. Zur Frage einer Dreiervariante mit den Neos wegen der größeren Stabilität zeigte sich Kogler nicht grundsätzlich ablehnend, aber skeptisch. Wenn man sich zu einer Regierungsbeteiligung durchringe, „dann wäre das schon stabil genug“.

Morgen Vormittag beginnt der Sondierungsreigen von ÖVP-Chef Kurz in erstmals großer Runde mit der SPÖ, am Freitag sind ebenfalls um 10 Uhr die Grünen dran und um 14 Uhr kommen die Neos ins Winterpalais von Prinz Eugen. Mit den 15 Neos-Abgeordneten hat die ÖVP aber keine absolute Mehrheit im Nationalrat. Die Gespräche mit der FPÖ sind nach der ersten Runde vorerst beendet, weil die Freiheitlichen im Wahlergebnis keinen Regierungsauftrag sehen (siehe dazu auch Seite 4).