Auch heuer droht in Linz ein Baustellen-Slalom

An 38 Stellen im Stadtgebiet wird gearbeitet — Projekte mit stärksten Verkehrsbeeinträchtigungen werden in den Sommerferien abgewickelt

LINZ — Gleich 38 Baustellen im Linzer Verkehrsnetz werden heuer die Geduld der Autofahrer auf eine Zerreißprobe stellen. Auch der zuständige Infrastrukturstadtrat Markus Hein geht davon aus, dass nicht alle Bauarbeiten ohne Verkehrsbeeinträchtigung vonstattengehen. Man sei bemüht, die Arbeiten möglichst zu verkehrsarmen Zeiten einzutakten. „Daher werden die meisten Baustellen, die eine höhere Verkehrsbeeinträchtigung nach sich ziehen könnten, in den Sommerferien abgewickelt“, erklärt Hein.

Neben den drei parallel laufenden Brückenbaustellen an der Donau wird es auch im Stadtgebiet zahlreiche Baumaßnahmen geben. So wird beispielsweise die Durchbindung der Reindlstraße, die eine Grundvoraussetzung für eine verkehrliche Entlastung in der Urfahraner Hauptstraße ist, umgesetzt. Auch die unübersichtliche fünfarmige Kreuzung im Bereich Stockhofstraße/Karl-Wieser-Straße/Coulinstraße wird zu einem Kreisverkehr umgebaut. Hein zeigt sich zuversichtlich, dass viele dieser Bau-Projekte ab Herbst für alle Verkehrsteilnehmer nachhaltige Verbesserungen mit sich bringen.