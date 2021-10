Auch Hochburgen können fallen

Dass Mehrheiten in Gemeinden keineswegs einzementiert sind, hat sich auch bei der vergangenen OÖ-Wahl wieder gezeigt. Und auch bei den Bürgermeister-Stichwahlen am kommenden Sonntag sind durchaus weitere Überraschungen möglich.

Was schon dem Schwertberger ÖVP-Bürgermeister Max Oberleitner 2015 gelungen ist, nämlich die politische Mehrheit in einer traditionell roten Gemeinde zu übernehmen, passierte heuer gleich in mehreren Kommunen.

So gelang es etwa in Pasching ÖVP-Kandidat Markus Hofko nicht nur, mit 40,9 Prozent (plus 10 Prozentpunkte) der SPÖ die Mandatsmehrheit abspenstig zu machen, er wurde auch schon im ersten Wahlgang mit 51 Prozent zum neuen Bürgermeister gewählt. Oberleitner war diesmal schon einen Schritt weiter und holte für die ÖVP mit 56,2 Prozent (plus 10,3 Prozentpunkte) sogar die absolute ÖVP-Mehrheit im Schwertberger Gemeinderat.

Einer, der diesen Spuren folgen könnte, ist ÖVP-Bürgermeisterkandidat Norbert Weber, der mit 42,8 Prozent (plus 18,1 Prozentpunkte) für die ÖVP nicht nur die Mandatsmehrheit im Gemeinderat von Frankenburg am Hausruck von der SPÖ übernommen hat.

Er hat auch die Chance, bei der Bürgermeister-Stichwahl am Sonntag neuer Ortschef zu werden. „Ich bin guter Dinge. Wir haben noch einmal alle 1600 Haushalte in der Gemeinde besucht“, sagt Weber. „Und ich spüre sehr wohl eine positive Stimmung in Frankenburg und den Wunsch zur Veränderung.“

Erfolge in Schwertberg und Pasching als Vorbild

Das VOLKSBLATT fragte die beiden erfolgreichen ÖVP-Bürgermeister Max Oberleitner (Schwertberg) und Markus Hofko (Pasching), worauf es ankommt, um die Bevölkerung in einer Gemeinde von seiner Arbeit zu überzeugen und welche Tipps sie Kollegen mitgeben würden.

„Die Bürger sind heutzutage so mündig, dass sie die Bürgermeisterwahl als Persönlichkeitswahl ansehen und das Parteidenken eine eher untergeordnete Rolle spielt“, erklärt Oberleitner. „Ich habe daher 2015 als Herausforderer 1500 Hausbesuche in Schwertberg geführt und zu Ortsteilgesprächen geladen. Das war auch für 2021 mein Erfolgsrezept.“

Man müsse unbedingt authentisch sein und seine Persönlichkeit bürgernah zur Geltung bringen, so Oberleitner. Gerade auf kommunaler Ebene würden die Leute sehr schnell durchschauen, ob jemand vollmundig Versprechen macht, die nur schwer umsetzbar sind oder realistisch zielorientierte Politik betreibt.

„Die Bürgerinnen und Bürger möchten gehört werden, sich verstanden fühlen und wissen, dass man sich für sie ehrlich einsetzt. Das geht nur, wenn man mittendrin im Geschehen ist — bei Veranstaltungen, bei Vereinen und im persönlichen Gespräch“, erklärt Hofko seinen nicht selbstverständlichen Erfolg in Pasching. „Das Gleiche gilt für den Wahlkampf, ein Anpatzen der Gegner ist nicht zielführend und auch nicht Auftrag in diesem Amt.“

