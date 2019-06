Auch Iran versetzt nun Atom-Deal Todesstoß

Teheran hält sich nicht mehr an vereinbarte Begrenzung für Anreicherung von Uran

Der Iran hat einen weiteren Teilausstieg aus dem Wiener Atomabkommen von 2015 angekündigt. Sein Land habe die Produktion von niedrig angereichertem Uran vervierfacht und jüngst sogar noch weiter hochgefahren, sagte gestern der Sprecher der iranischen Atomorganisation, Behrouz Kamalwandi.

Die im Abkommen erlaubte Bestandsobergrenze von 300 Kilogramm werde in zehn Tagen überschritten. Außerdem wolle man Uran höher anreichern als erlaubt. „In der zweiten Phase des Teilausstiegs sind wir bereit, Uran höher als die im Atomdeal festgesetzte Obergrenze von 3,67 Prozent anzureichern“.

EU unter Druck gesetzt

Die Ankündigung erfolgte wohl nicht zufällig an dem Tag an dem in Luxemburg die EU-Außenminister über die jüngste Zuspitzung der Iran-Krise durch mysteriöse Angriffe auf Handelsschiffe im Golf von Oman berieten.

Der iranische Präsident Hassan Rohani hat den nach dem Ausstieg der USA verbliebenen Vertragspartnern – China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland – ein Ultimatum bis zum 7. Juli gestellt. Bis dahin sollten sie ihre Zusagen umsetzen, die Öl- und Bankensektoren des Iran vor US-Sanktionen zu schützen. Sollte es bis Juli keine Lösung geben, will der Iran wieder eine unbegrenzte Urananreicherung aufnehmen. „Wir haben nach dem Ausstieg der USA aus dem Deal schon genug Geduld gezeigt und die Lage ist nun extrem heikel”, sagte Rohani am Montag in Teheran.

Keine voreiligen Schlüsse

Der deutsche Außenminister Heiko Maas warnte den Iran eindringlich vor einem Bruch des Abkommens. „Eine einseitige Reduzierung der eigenen Verpflichtungen werden wir sicherlich nicht akzeptieren“, sagte der SPD-Politiker nach den Beratungen, bei denen Österreich durch Außenminister Alexander Schallenberg vertreten war.

Er und viele seiner EU-Kollegen wollten sich allerdings nicht den Schuldzuweisungen der USA anschließen, die den Iran für die Angriffe auf die Tanker im Golf von Oman verantwortlich machen. Schallenberg plädierte dafür, „mit aller Sorgfalt Untersuchungen zu machen“. Es habe niemand etwas davon, „wenn wir hier voreilige Schlüsse ziehen“.