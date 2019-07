Auch Macron will bei Krieg im All dabei sein

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollte mit der gestrigen Parade anlässlich des französischen Nationalfeiertages die militärische Stärke Europas demonstrieren. Am Aufmarsch mit mehr als 4000 Soldaten waren daher auch die deutsch-französische Brigade sowie Hubschrauber der deutschen Bundeswehr beteiligt.

Streitkräfte zu Boden und in der Luft sind Macron aber nicht länger genug: Er hatte zuvor bereits den Aufbau eines militärischen Weltraumkommandos angekündigt. „Um die Entwicklung und Verstärkung unserer Fähigkeiten im Weltraum zu gewährleisten, wird im kommenden September ein großes Raumfahrtkommando innerhalb der Luftwaffe geschaffen“, sagte Macron. Dieses solle etwa französische Satelliten schützen und der Verteidigung vom Weltraum aus dienen.

In jedem Fall ist der Vorstoß in der Grande Nation nicht der erste seiner Art. So hatte US-Präsident Donald Trump bereits im vergangenen Dezember die Bildung des „United States Space Command“ angeordnet. Dieses soll die bisherigen Weltraum-Aktivitäten anderer Kommandos unter einem Dach bündeln. Bis Ende 2020 will Trump dann eine „United States Space Force“ als sechste US-Teilstreitkraft gründen. Staaten wie Russland, China und Indien bauen ebenso ihre Fähigkeiten für Weltraumkriege aus.

Auch die NATO hatte im Juni erstmals eine Weltraum-Strategie beschlossen. Damit will sich das Militärbündnis darauf einstellen, dass Kriege künftig auch im Weltraum entschieden werden könnten – zum Beispiel durch Angriffe auf strategisch wichtige Satelliten oder einen Einsatz von Waffen im All.

Mehr als 150 Festnahmen

Mit der Militärparade in Paris wurde an den 230. Jahrestag des Sturms auf die Bastille erinnert. Dieser gilt als Auftakt zur Französischen Revolution von 1789.

Am Rande der Parade wurden laut Polizei mehr als 150 Menschen festgenommen. Auch zwei prominente Vertreter der „Gelbwesten“ kamen in Polizeigewahrsam. Sie sollen eine unerlaubte Dmonstration organisiert haben.