Auch Österreich hält nichts von neuer US-Kehrtwende in Nahost

Die neueste Wende von US-Präsident Donald Trump in der Nahostpolitik stößt in Europa und besonders auch in Österreich auf Ablehnung. Die USA betrachten den Bau israelischer Siedlungen im Westjordanland nun als „nicht per se unvereinbar mit internationalem Recht“, wie es US-Außenminister Mike Pompeo formulierte.

Die UNO sieht den Siedluingsbau als Verstoß gegen internationales Recht an. „Die EU wird ihre Haltung aufrechterhalten“, sagte dazu Außenminister Alexander Schallenberg am Dienstag in Brüssel.

Diese entspreche bestehenden UNO-Resolutionen und damit dem Völkerrecht und sie sei „am ehesten noch in der Lage, das herbeizuführen, was wir wollen: eine verhandelte Zweistaatenlösung“. Durch diese sollen Palästinenser und Israelis in Frieden nebeneinander leben können. Den „Zwischenruf der USA“ hält Schallenberg für „kontraproduktiv, wenn man dieses Ziel vor Augen hat“.

Auch für EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sind „alle Siedlungsaktivitäten nach dem Völkerrecht illegal und unterhöhlen die Tragfähigkeit der Zwei-Staaten-Lösung die Perspektiven für einen dauerhaften Frieden (…).“

Israel hatte 1967 während des Sechstagekriegs unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute mehr als 600.000 israelische Siedler in mehr als 200 Siedlungen. Die Palästinenser sehen beide Gebiete als Teil eines künftigen unabhängigen Staates. Israel setzt den Siedlungsbau ungeachtet internationaler Proteste fort. Allein im Oktober genehmigte es den Bau von 2342 Siedlerwohnungen im Westjordanland.