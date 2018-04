Auch Österreicher ausspioniert

Der Facebook-Datenskandal zieht immer weitere Kreise: Wie gestern berichtet, könnten die Daten von bis zu 87 Millionen Menschen auf unrechtmäßige Weise an die Firma Cambridge Analytica gelangt sein. Die weitaus meisten der betroffenen Nutzer stammen aus den USA. Aber auch in Österreich sind möglicherweise bis zu 33.568 Anwender betroffen. Hierzulande hätten zwar nur 13 Personen die Umfrage-App Cambridge Analytica installiert, teilte ein Sprecher von Facebook am Donnerstag mit. Die Zahl der potenziell weiteren Betroffenen — deren Daten möglicherweise mit der App geteilt wurden, weil Freunde sie installiert hatten — liegt demnach bei bis zu 33.555.

Cambridge Analytica half dem US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump 2016, gezielt Werbung bei Facebook zu platzieren, die seine Anhänger mobilisieren und Befürworter der Gegenkandidatin Hillary Clinton entmutigen sollte.

Facebook wusste seit 2015 von dem Datenmissbrauch, gab sich aber mit der Zusicherung der Firma zufrieden, dass die Daten gelöscht worden seien. Weitere rechtliche Schritte wurden nicht eingeleitet. Auch die Nutzer wurden nicht über den möglichen Datenmissbrauch informiert, was Facebook inzwischen als Fehler bezeichnet und nachholen will.

Zuckerberg selbstkritisch

Zuckerberg zeigt sich neuerdings selbstkritisch. Facebook habe nicht genug unternommen, um seine Nutzer zu schützen, räumt er ein. „Das war unser Fehler, das war mein Fehler.“ Inzwischen findet er auch, dass es falsch gewesen sei, den möglichen Einfluss gefälschter Nachrichten bei Facebook auf den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl herunterzuspielen. Er hatte im November 2016 erklärt, die Vorstellung sei „verrückt“. Jetzt bezeichnet er seine damalige Äußerung als leichtfertig.

Facebook kündigte weitere Einschränkungen für den Zugang von App-Entwicklern zu Nutzerdaten an. Für Mitglieder wird es zudem einfacher, Facebook-Apps zu entfernen.

Schramböck: Aufklärung!

Wirtschafts- und Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) forderte am Donnerstag „umgehende“ Aufklärung der betroffenen Nutzer. Das Online-Netzwerk müsse Betroffene über die „missbräuchliche“ Verwendung ihrer Daten in Kenntnis setzen. Zudem müsse Facebook offenlegen, „wie viele User in Österreich tatsächlich betroffen sind“.