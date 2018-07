Auch die Politik ist dieser Tage im Fußball-Fieber

Von Harald Gruber

Sie ist eines der Gesichter der am Sonntag in Russland zu Ende gehenden Fußball-WM: Kroatiens attraktive Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic (50). Ob nun vor Russlands Premier in den kroatischen Fan-Farben siegreich tänzelnd, ob im Nationaltrikot im Fansektor oder beim Nato-Gipfel als sympathische Fan-Botschafterin mit kroatischen Trikots für Theresa May und Donald Trump: die quirlige Metzgerstochter mit familiären Wurzeln in der Nähe von Rijeka ist in Kroatien nicht nur Bürgerin Nummer 1, sondern auch Nationalteam-Fan Nummer 1.

Ein Auge auf den TV-Schirm

Da gehört es für Kolinda Grabar-Kitarovic einfach dazu, zusammen mit den Fans auf eigene Kosten in der Business-Class zum WM-Match anzureisen, nach dem Sieg in die kroatische Spielerkabine zu stürmen oder wie zuletzt in Brüssel, trotz Gala-Dinner immer ein Auge auf den TV-Bildschirm mit dem Match Kroatien gegen England zu haben. Privat gehört das Herz der in Englisch, Spanisch und Diplomatie akademisch ausgebildeten, seit Februar 2015 amtierenden, kroatischen Präsidentin ihrem Gatten Jakov Kitarovic (Professor für Seefahrt an der Uni Rijeka), sowie einem Sohn (15) und einer Tochter (17).

„Wir werden gewinnen!“

Am vergangenen Donnerstag, am Ende eines höchst turbulenten Nato-Gipfels in Brüssel, konnte sich Grabar-Kitarovic einen Scherz mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron nicht verkneifen: „Auch der kommende Sonntag bringt einen erfolgreichen Gipfel — für uns Kroaten zumindest.“

„Bringt uns zum träumen!“

Macron ist da naturgemäß ganz anderer Ansicht, wie auch Team-Jungstar Mbappe nach einer Grußbotschaft des Präsidenten bestätigt: „Er hat gesagt, dass er zum Finale nach Moskau kommt, um uns mit dem WM-Pokal zu sehen.“ Davor trifft der französische Präsident am Sonntag aber noch mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zusammen, der dann am Montag zum Gipfel mit Donald Trump nach Helsinki fliegt. Das Finale am Sonntag wird auch für Macron nicht der erste Match-Besuch in Russland sein. Und er ist von den Qualitäten des französischen Teams überzeugt: „Ihr seid riesige Stars. Aber das Team hat immer geglänzt, wenn das Gemeinsame im Vordergrund stand. Bringt uns zum träumen!“, sagte der 40-Jährige zuletzt bei der Abreise des Teams in Paris.

„Mein lieber Emmanuel…“

Nicht nur Kroatiens Staatspräsidentin lag Macron beim jüngsten Nato-Gipfel fußballerisch in den Ohren. Auch der belgische Regierungschef Charles Michel ließ nach der Niederlage gegen die Franzosen tags darauf noch einmal die Kugel rollen: „Mein lieber Emmanuel! Wir Belgier sind nicht chauvinistisch. Aber, ehrlich, gestern hattet ihr wirklich sehr viel Glück!“

Macron fiebert für Marseille

Auch wenn in Frankreich diese Offenheit eigentlich verpönt ist, macht Emmanuel Macron aus seiner Fan-Leidenschaft auch abseits der WM kein Geheimnis. Ist er doch seit Jugendjahren glühender Anhänger von Olympique Marseille — soweit, dass er das Team im vorjährigen Sommerurlaub sogar im Trainingslager besucht hat. Mit Gattin Brigitte können da — wie in einer TV-Dokumentation festgehalten — schnell Missverständnisse entstehen. Szenen einer Ehe: Emmanuel Macron vor einem wichtigen Wahlkampftermin beim Blick auf´s Handy: „Verdammte Scheiße, schon zum zweiten Mal!“ Sie: „Termin gestrichen?“ Er: „Nein, Monaco hat Marseille schon wieder geschlagen!“ Sie: „Das ist jetzt aber wirklich schnurzegal!“