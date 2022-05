Auch Wirtschaftsministerin Schramböck vor Abgang

Der Abgang von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) dürfte nicht der einzige bleiben: Auch die seit Monaten als Ablösekandidatin gehandelte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) soll laut unbestätigten Informationen aus Regierungs- und Parteikreisen noch Montagnachmittag zurücktreten. Schramböck hatte am Vormittag noch an einer turnusmäßigen Sitzung des Tiroler ÖVP-Landesparteivorstandes teilgenommen.

Dort meldete sich Schramböck zwar nach APA-Informationen – nach einigen landespolitischen Themen – gegen Ende zu Wort, soll aber keine dezidierte Aussage zu ihrer Zukunft getroffen haben. In Wiener Regierungskreisen ist allerdings zu hören, dass ihr Rücktritt unmittelbar bevorsteht.

Am Vormittag hatte bereits Landwirtschaftsministerin Köstinger, eine der einst engsten Vertrauten von Sebastian Kurz, das Handtuch geworfen. Wer Köstinger und Schramböck nachfolgen soll, ist noch nicht bekannt. Bundeskanzler Karl Nehammer will sich jedenfalls am Samstag in Graz auch offiziell zum ÖVP-Chef wählen lassen, weshalb er es nun einigermaßen eilig hat, sein Regierungsteam neu aufzustellen.

Mit Schramböcks erwartetem Rücktritt gilt es als sicher, dass die Tiroler Landespartei rund um Landeshauptmann Günther Platter weiter auf ein Regierungsmitglied aus dem westlichen Bundesland pochen wird. Ob es sich dabei aber um das Wirtschaftsministerium handeln muss oder es nicht etwa auch um das Landwirtschaftsministerium gehen könnte, war vorerst offen. Gehandelt werden mitunter Namen wie Landwirtschaftskammerpräsident Abg. Josef Hechenberger oder auch die EU-Abgeordnete Barbara Thaler. Letztere soll aber eher dazu tendieren, vorerst in Brüssel zu bleiben. Allzu groß dürfte die Minister-Personalauswahl nicht sein. Und ob Platter kurz vor der Landtagswahl im kommenden Jahr jemanden aus seiner Regierungsriege nach Wien ziehen lässt – wie etwa Landeshauptmannstellvertreter und Agrarlandesrat Josef Geisler – ist mehr als fraglich.

Schramböck gilt nach einigen unglücklichen öffentlichen Auftritten schon länger als Ablösekandidatin im ÖVP-Team – sie hält sich aber (mit kurzer Unterbrechung) immerhin schon seit 2018 in der Regierung. Zuletzt hatte sich auch Platter nur mehr zurückhaltend zu Schramböck geäußert. Zwar konstatierte er, sie mache „eine engagierte Arbeit wie alle anderen Regierungsmitglieder“, meinte jedoch auch, eine Bewertung stehe ihm nicht zu, das müsse „in erster Linie der Bundeskanzler machen“.

Ebenfalls Ablösegerüchte gab es zuletzt um ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner – sie selbst wies diese Gerüchte vergangene Woche allerdings entschieden zurück. Und Nehammer dürfte vor dem nahenden Parteitag weitere personelle Baustellen tunlichst vermeiden.