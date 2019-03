Auch sportlich wird es spannend

Von Christoph Gaigg

Hochspannend und mega-langweilig — dieser Eindruck könnte beim ersten Blick auf die Ausgangslagen in OÖ- und Regionalliga entstehen. Bei genauerem Hinsehen dürfen sich die Fans aber in beiden Spielklassen auch unabhängig von der Ligen-Diskussion (wir berichteten) auf eine interessante zweite Saisonhälfte freuen.

Regionalliga: Der GAK marschiert vorne weg, dahinter ist ein harter Kampf um die Topplätze garantiert, den Zweiten DSC und den Zwölften Sturm trennen nur neun Punkte. Mitten drin: Vöcklamarkt als Dritter, die UVB hat sich mit Torjäger Mario Petter weiter verstärkt. „Wir sind noch schwerer auszurechnen“, sagte Trainer Jürgen Schatas, der zumindest in den Top fünf landen will. Spannend ist es auch im Keller, wo der FC Wels um den Ligaerhalt kämpft und etwa Simon Kandler (Amstetten) oder Felix Hebesberger (Ried) holte. „Wenn sich die Mannschaft zusammenschweißt, bin ich sicher, dass wir Platz elf schaffen“, verwies Obmann Juan Bohensky auf die unsichere Anzahl an Absteigern, die davon abhängt, wie viele von der zweiten Liga runterkommen. Langfristig will der FC mit 60 Prozent Welsern auflaufen.

Fünf Klubs im Titelrennen

OÖ-Liga: Die ersten Drei liegen innerhalb von einem Punkt, der Fünfte Weißkirchen hat nur vier Zähler Rückstand auf Herbstmeister Wallern. Obwohl keiner so recht aufsteigen will, lediglich der Spitzenreiter ankündigte, bei Platz eins Regionalliga zu spielen, verspricht das Titelrennen Spannung. „Das wird bis zum Schluss so bleiben“, meinte Oedt-Trainer Herbert Panholzer, der aber den Titel als Ziel ausgab: „Das muss in Oedt so sein.“ Zum Auftakt wartet der Schlager gegen Ried, Wallern reist ersatzgeschwächt nach Weißkirchen.

Verletzungsteufel

„Wir hatten bis zu zehn Verletzte in der Vorbereitung“, schilderte Sportchef Albert Huspek. „Wir haben sicher noch nicht das volle Leistungsvermögen.“ Ähnlich erging es der Askö Donau, deren Offensive mit Verletzungen zu kämpfen hatte. „Wir haben noch nicht das Niveau vom Herbst“, sagte Trainer Harald Gschnaidtner vor dem Start am Freitag gegen Bad Ischl.