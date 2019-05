Auch Victor wird ein „Wolf“: Abgang vor Schaulaufen beim Meister fixiert

Von Roland Korntner

Die Würfel in der österreichischen Fußball-Bundesliga sind, zumindest an der Spitze, gefallen. RB Salzburg steht seit letztem Sonntag als Meister, Verfolger LASK als Vize fest. Bevor es am Sonntag (17 Uhr) in der Red-Bull-Arena in Runde 30 zum „Schaulaufen“ der beiden besten rot-weiß-roten Teams kommt, ist eine weitere Entscheidung gefallen. Joao Victor verlässt die Athletiker mit Saisonende, der 25-jährige Stürmer folgt dem Ruf von Oliver Glasner und wechselt wie der Coach zum deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg. Bei den „Wölfen“ unterschrieb der Brasilianer, der in 52 Einsätzen für den LASK 26 Tore und 14 Assists erzielen konnte, für vier Jahre. „Die Chance ist einmalig“, betonte mit Jürgen Werner der Berater des LASK. „Er verfügt über eine enorme Schnelligkeit und zeichnet sich durch seine Torgefährlichkeit aus“, so VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer.

Glasner: „Wird sind keine Ausflugstruppe“

Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart, der Marktwert von Joao Victor wird auf 3 Millionen Euro geschätzt, die Ablösesumme soll laut transfermarkt.de sogar 3,2 Millionen betragen, womit er den bisherigen LASK-Rekordtransfer (Vidar Riseth 1998 um 2,18 Mio. Euro zu Celtic Glasgow) klar übertreffen würde.

Fix ist: Nach überstandener Verletzung steht Victor dem LASK in Salzburg wieder zur Verfügung. Im Gegensatz zu Holland, Ranftl und Ramsebner. Spannend wird, auch für Glasner, ob sich bei den Spielern ein Spannungsabfall bemerkbar macht. „Wir haben unser Ziel mit Platz zwei vorzeitig übererfüllt“, betonte der 44-Jährige. Im Training sei dieser Effekt jedenfalls nicht eingetreten. „Die Entwicklung der Spieler und der Mannschaft hört ja nicht auf, nur weil ich mit Ende Juni nicht mehr da bin“, appelliert er an die Eigenverantwortung der Akteure. Zudem stellte er klar: „Wir sind keine Ausflugstruppe, wir wollen eine gute Leistung bringen.“