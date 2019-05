Auf China ist im Streit Verlass

Als neue Waffe im Handelskrieg mit den USA will China eine Liste mit „unzuverlässigen“ ausländischen Firmen aufstellen. Auf der Strafliste sollen Unternehmen, Individuen und Organisationen geführt werden, die den Interessen chinesischer Unternehmen schaden, sagte Gao Feng, ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums. Dazu sollen Unternehmen gehören, die gegen „Marktregeln verstoßen“ oder die Belieferung chinesischer Firmen aus nicht kommerziellen Gründen blockieren oder gestoppt haben. Welche Konsequenzen Firmen drohen, die auf der Liste stehen, sagte der Sprecher nicht. Details sollten in „naher Zukunft“ folgen.

Zusätzlich traten gestern – als Vergeltung auf bereits verhängte Strafzölle Washingtons – neue Abgaben der Chinesen in Kraft. Das Handelsministerium in Peking hob die Zölle auf US-Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar (54 Milliarden Euro) an. Je nach Produkt gelten somit Zölle von bis zu 25 Prozent. Insgesamt sind 5140 Produkte betroffen.

Die Strafen, die Peking bereits Mitte Mai angekündigt hatte, folgen auf die jüngste Erhöhung der Strafzölle Washingtons von zehn auf 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar.

In einer separaten Entscheidung hatte das US-Handelsministerium am Mittwoch angekündigt, vorläufig auch Strafzölle von bis zu 1731,75 Prozent auf chinesische Matratzen zu erheben. Stahl-Bierfässer sollen mit einem Strafzoll von bis zu 79,71 Prozent belegt werden. Beide Produkte seien von chinesischen Anbietern zu Dumping-Preisen angeboten worden.

Anders als noch vor einigen Wochen, halten Beobachter eine schnelle Lösung des Konflikts für immer unwahrscheinlicher, zumal Gespräche auf hoher Ebene auf Eis liegen. Eine Möglichkeit zur Annäherung könnte der G-20-Gipfel in Japan Ende Juni bieten, an dem sowohl Chinas Präsident Xi Jinping als auch US-Präsident Donald Trump teilnehmen wollen.