„Auf das Wesentliche konzentrieren“

Von Roland Korntner

Lassaad Chabbi bleibt, wie das VOLKBLATT gestern exklusiv berichtet hat, Trainer der SV Guntamatic Ried. Er wird damit auch am 30. März im wichtigen Erstliga-Match bei Tabellennachbar Hartberg auf der Bank sitzen. „Ich habe Vertrauen in ihn“, betonte nun Fränky Schiemer. Doch was erwartet der Manager, der nach einer intensiven Evaluierungsphase gegenüber dem VOLKSBLATT einen Tag nach Finanzboss Roland Daxl ebenfalls klar Stellung bezog? „Von den Spielern wird in Ried viel gefordert, auf und außerhalb des Platzes“, weiß Schiemer. Seine Conclusio: „Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrierten, auf die einfachen Dinge auf dem Platz“, so Schiemer. Denn nach dem starken Herbst habe man in der Weiterentwicklung der Mannschaft schon den zweiten Schritt machen wollen, dabei sei der erste vielleicht noch gar nicht ganz abgeschlossen gewesen, so Schiemer. Zudem haben sich einige Kleinigkeiten, die im Erfolg nicht auffallen, nun negativ bemerkbar gemacht. Die seien aber nach vielen Gesprächen ausgeräumt.

Hierarchie stimmt

An einer fehlenden Hierarchie im Team, wie einige Experten vermutet haben, liege es, so Schiemer, definitiv nicht: „Wir haben eine gute Struktur, haben Spieler, die vorangehen und sagen, was nicht stimmt.“

Test gegen Nürnberg

Schiemer blickt dem letzten Saisondrittel wieder optimistisch entgegen: „Wir sind nur zwei Punkte hinter Platz zwei und können den Aufstieg aus eigener Kraft fixieren.“

P.S.: Bevor es in der Liga weitergeht, wartet am Freitag (18 Uhr) in Kelheim nahe Regensburg ein Testspiel gegen den deutschen Zweitligisten 1. FC Nürnberg.