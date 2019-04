Auf dass einem das Herz aufgeht

Es kann der Blick in aufregend-schöne Augen sein, die Angst vor einem unangenehmen Gespräch oder auch Vorhofflimmern … unser Herz kommt schnell aus dem Takt. Neben schönen Augenblicken kann auch Musik dazu einen äußerst positiven Beitrag leisten.

Das hat sich auch die Leitung des „Festival 4020“ gedacht, das Linz biennal mit zeitgenössischer Musik versorgt. Vom 2. bis 5. Mai ist es wieder soweit und das heuer unter dem Motto „Verrückte Herzen“.

Im Mittelpunkt drei Künstlerinnen

„Das Festival steuert dem Vorurteil entgegen, zeitgenössische Musik spreche nur den Intellekt an“, betont Brucknerhaus-Chef Dietmar Kerschbaum. Man konzentriere sich auf charismatische Künstlerpersonen, deren Herz für die Musik schlage. „Wie es ist, wenn einem das Herz vor Freude aufgeht, das merkt auch das Publikum von der Bühne aus“, sagt Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, die Kulturabteilung der Stadt Linz übernimmt die Kosten von 70.000 Euro, das Brucknerhaus stellt die komplette In-frastruktur zur Verfügung.

Um die Romantik komme man bei diesem Thema nicht herum, sagt Peter Leisch, der gemeinsam mit Marie-Therese Rudolph die künstlerische Leitung des Festivals inne hat. Deshalb starte man am 2. Mai auch mit selten Gehörtem von Schubert (21 Uhr). Bereits um 19.30 Uhr steht Ernest Blochs Violinsonate Nr. 2 auf dem Programm.

Zu hören ist eine der Artists in Residence, die in Tel Aviv geborene Geigerin Nurit Stark, die in unterschiedlichen Formationen und Programmen auftritt. Ebenfalls zu Gast ist die israelische Sängerin Sivan Arbel, sie singt in Oskar Aichingers Auftragswerk, dem Liedzyklus „I hide myself within my flower“. Die Komponistin und Performerin Maria de Alvear ist mit zwei ihrer Werke am 4. Mai zu erleben: Tapas für Flöte, Klarinette, Klavier und Stimme und „Corazón abierto“.

Von einem ganz anderen Blickwinkel aus widmet sich bereits vorab der Kepler Salon dem „Festival 4020“: Am 29. April setzen sich Experten mit der medizinischen, der psychologischen und auch der musikalischen Seite des Themas „Verrückte Herzen“auseinander. mmo

Das komplette Programm sowie vielfältige Vermittlungsangebote auf www.festival4020.at