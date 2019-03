Auf dem Vulkan der Gefühle

Von Georgina Szeless

Mit großem Interesse wurde die neueste Produktion „Marie Antoinette“ der Tanzdirektorin Mei Hong Lin erwartet. Die Premiere am Samstag im Musiktheater endete mit einem sich steigernden Applaus für die atemberaubenden physischen Tanzleistungen und die Bewältigung hoher musikalischer Ansprüche. Man trägt mit der Produktion dem heurigen Thema des Theaters „Welt aus den Fugen“ Rechnung und erzählt das Schicksal der geschmähten Habsburger-Prinzessin Marie Antoinette, deren Leben mehr als aus den Fugen geraten ist. Mit 14 an den französischen König Ludwig XVI aus Gründen der Staatsräson verheiratet, erlebte die jüngste Tochter von Maria Theresia die wildesten Entwicklungsjahre bis hin zu einer völlig veränderten Persönlichkeit. Sie lenkte durch ihre ausschweifenden Taten und ihre Verschwendungssucht das politische Ruder im Vorfeld der Französischen Revolution nach ihrer Willkür. Aber um politische Bezüge ging es Mei Hong Lin nicht, vielmehr um die Dramatik des Innenlebens ihrer Heldin, um eine gründliche Durchleuchtung ihrer Gefühls- und Erlebniswelt. Dazu hat sie im Leading-Team bis ins kleinste Detail stimmige Partner gefunden: Dirk Hofacker für die Bühne und die farbenfrohen zeitgetreuen Kostüme, für das Pult den vielfach einsetzbaren Marc Reibel und für die Leitung der OÖ. Tanzakademie Ilja van den Bosch.

Großartige Musik von Walter Haupt

Die Ausstattung erlaubt schnelle Verwandlungen für die neun Szenen mit Ouvertüre und Epilog. Marie Antoinettes laszives Treiben in ihrer Lustgesellschaft findet in einem goldenen Gitterkäfig statt, aus dem das Fußvolk (Linzer Bürger) zur Revolution stürmt. So funktioniert der Tanzboden bis zum grausamen Finale die Guillotine unter einer silber-spiegelnden Kuppel die gefallene Sünderin erschlägt.

Der multimediale Klangarchitekt Walter Haupt hat die kontrapunktischen Erfahrungen seines schaffensreichen Lebens in seine großartige Musik verpackt und ein stilistisches Konglomerat zu farbiger und formaler Ausstrahlung vollendet. Stumme Klangflächen, Lach-, Reibe- und Atemgeräusche treiben die Bewegungen der Tänzer in dramatische Höhen. Haupt vereint Tonalität und Atonalität zu polyphonen Tonkaskaden, bedient sich ebenso der seriellen Technik wie Aleatorik oder lässt dann wieder den Basso continuo, die Passacaglia und auch Choräle zu Ehren kommen. Es ist ein ausgewachsenes sinfonisches Opus geworden quasi eine Tanzoper, die man sich losgelöst von der Bühne vorstellen könnte.

Aus der langen Liste der Tänzer ragen die Protagonisten heraus: Nuria Gimenez Villarroya, Kayla May Corbin und Andressa Miyazato in der dreifach besetzten Rolle der Antoinette, Edward Nunes als Dauphin, Valerio Iurato und Jonatan Salgado Romero als Ludwig XVI, Yu-Teng Huang (Graf von Fersen), Hodei Iriarte Kaperotxipi (Joseph II), Tura Gomez Coll (Prinzessin von Lamballe), Andrea Schuler (Kardinal Louis de Rohan), die Kinder von Antoinette und Ludwig XVI und in wechselnden Rollen der Hofstaat von Versailles.